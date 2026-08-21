IND vs SL 2nd Test: भारत-श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल; तगड्या ऑल राऊंडरसह २ खेळाडूंची एन्ट्री, मिळणार पदार्पणाची संधी

Two Players Added After Chandimal and Mendis Ruled Out : भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या दुसऱ्या कसोटीला २३ ऑगस्टपासून सुरूवात होत आहे आणि या सामन्यासाठी दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत १६५ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पण, या सामन्यात फिरकीपटू कुलदीप यादवला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे कोलंबो कसोटीत त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसवले जाऊ शकते. तेच यजमानांनाही संघात बदल करणे भाग पडले आहे आणि यामागे दुखापत हे कारण ठरतंय..भारतीय संघ कुलदीपच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ऑल राऊंडर सारांश जैन याचा समावेश करू शकते. सारांशने देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे आणि त्याला कोलंबोत पदार्पणाची संधी मिळू शकते. त्याचवेळी श्रीलंकेने त्यांच्या संघात दोन बदल केले आहेत. २५ वर्षीय कमिल मिशारा ( Kamil Mishara) आणि ऑल राऊंडर सहान अराछिगे ( Sahan Arachchige) यांचा त्यांनी संघात समावेश केला आहे. दुसऱ्या कसोटीत कुसल मेंडिस व दिनेश चंडिमल यांना दुखापतीमुळे मुकावे लागले आहे, तर पथूम निसंका याचेही खेळणे जवळपास अशक्य आहे..ENG vs PAK, Test: जो रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ब्रुकचं शतक हुकलं; इंग्लंडने पाकिस्तानची उडवली झोप.श्रीलंकेला पहिल्या कसोटीत दुखापतीचा सामना करावा लागला होता. दिनेश चंडिमल क्षेत्ररक्षण करताना जखमी झाला आणि त्याला मालिकेतून माघार घ्यावी लागली. मुख्य प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टर्न यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. मेंडिसही हॅमस्ट्रींगच्या दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नाही. लंका प्रीमिअर लीगमध्ये खेळताना त्याला ही दुखापत झाली होती. त्याच्याजागी निरोशान डिकवेला याचा संघात समावेश करण्यात आला होता..पहिल्या कसोटीतून चंडिमलला चौथ्या दिवशी माघार घ्यावी लागल्याने त्याच्या जागी कन्कशन खेळाडू म्हणून पसिंदू सुरियाबंदारा याचा समावेश केला गेला होता. अराछिगेने अद्याप एकही कसोटी खेळलेली नाही, परंतु भारत अ विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात त्याने १२७ धावा करून आपली छाप पाडली. भारत अ संघाने तो सामना १० विकेट्सने जिंकला होता. अराछिगेने ८५ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ४३६५ धावा केल्या आहेत आणि ६३ विकेट्सही घेतल्या आहेत..IND vs SL 2nd Test: मोठा धक्का! दुसऱ्या कसोटीतून तीन प्रमुख खेळाडूंची माघार; आता WTC Final मध्ये पोहोचणार कसे?.तेच दुसरीकडे संघात सामील करून घेतलेल्या मिशारालाही कसोटी पदार्पणाची संधी आहे. त्याने लंका प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यात प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४९ सामन्यांत त्याने ४६.९४ च्या सरासरीने ३५२१ धावा करताना ९ शतकं व १५ अर्धशतकं झळकावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.