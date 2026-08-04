IND vs SL : भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना, विमानतळावर 'एक' फलंदाज नाही दिसला; दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता... जसप्रीतनंतर आणखी एक धक्का?

Team India departs for Sri Lanka without Sai Sudharsan: भारतीय संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंकेला रवाना झाला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील हा संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचे आव्हान कायम राखण्याच्या निर्धाराने श्रीलंकेत दाखल होणार आहे. पण, या मालिकेपूर्वी भारताला दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे. प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने दुखापतीमुळे माघार घेतली आहे, तर आज रवाना झालेल्या संघासोबत एक स्टार फलंदाज न दिसल्याने त्याच्याही खेळण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाले आहे. .भारत-श्रीलंका यांच्यातली कसोटी मालिका १५ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे आणि त्याच्या तयारीसाठी भारतीय संघ ७ ते ९ ऑगस्टला सराव सामना खेळणार आहे. पण, त्याही सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. श्रीलंकेला रवाना होण्यापूर्वी भारतीय फलंदाजांनी फिरकीच्या माऱ्यावर सराव केला. त्यासह ते चार फिरकी गोलंदाजांचा नेट बॉलर म्हणून समावेश केला गेला आहे..IND vs SL Test Series: भारतीय संघात 'Fantastic Four'! श्रीलंकेच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी संघात ४ नवे हुकूमी एक्के दाखल; BCCI ने शेवटच्या क्षणाला केले बदल....बीसीसीआयने या मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघाची नावे जाहीर केली होती. त्यात जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन यांच्या तंदुरूस्तीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असेल, हे स्पष्ट केले होते. जस्सीने दुखापतीमुळे माघार घेतली आणि त्याच्याजागी जम्मू-काश्मीरचा गोलंदाज आकिब नबीचा समावेश केला गेला आहे. भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना झाला, तेव्हा विमानतळावर संघासोबत साई सुदर्शन दिसला नाही आणि त्यामुळे त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. तो खेळणार की नाही असाही प्रश्न अनेकांना पडला आहे..हाती आलेल्या वृ्त्तानुसार डावखुरा फलंदाज साई सुदर्शन अजूनही १०० टक्के तंदुरुस्त झालेला नाही, पण तो दुपारपर्यंत श्रीलंकेसाठी रवाना होईल. साईने ७ कसोटी सामन्यांत ३ अर्धशतकांसह ३८३ धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने ४२ सामन्यांत १० शतकं व १० अर्धशतकांसह ३००४ धावा केल्या आहेत..PBKS च्या शशांक सिंगचा धक्कादायक निर्णय! म्हणाला, अपमान होत होता, IPL संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण... .India’s squad for Tests against Sri Lanka: शुभमन गिल ( कर्णधार), लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, अकीब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सुरांश जैन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.