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IND vs SL : भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना, विमानतळावर 'एक' फलंदाज नाही दिसला; दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता... जसप्रीतनंतर आणखी एक धक्का?

IND vs SL Test series latest news: भारताचा श्रीलंका दौरा सुरू होण्यापूर्वीच संघाला आणखी एक धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडिया मुंबईहून कोलंबोकडे रवाना झाली, मात्र युवा फलंदाज साई सुदर्शन विमानतळावर संघासोबत दिसला नाही.
Team India players departs for Sri Lanka tour at the airport

Team India departs for Sri Lanka without Sai Sudharsan

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India departs for Sri Lanka without Sai Sudharsan: भारतीय संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंकेला रवाना झाला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील हा संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचे आव्हान कायम राखण्याच्या निर्धाराने श्रीलंकेत दाखल होणार आहे. पण, या मालिकेपूर्वी भारताला दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे. प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने दुखापतीमुळे माघार घेतली आहे, तर आज रवाना झालेल्या संघासोबत एक स्टार फलंदाज न दिसल्याने त्याच्याही खेळण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाले आहे.

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