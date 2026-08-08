IND vs SL Test : आधी जसप्रीत बुमराह, आता...! भारताच्या तगड्या फलंदाजाची कसोटी मालिकेतून माघार; मागील दोन सामन्यांत ठोकलेय शतकं...

India injury concerns ahead of Sri Lanka Test series 2026: भारतीय संघातील दुखापतीची मालिका काही केल्या संपत नाहीए... जसप्रीत बुमराहने याच कारणामुळे मालिकेतून माघार घेतली आहे, तर वॉशिंग्टन सुंदर अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्त न झाल्याने पहिल्या कसोटीला मुकणार आहे. त्यात आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. भारत-श्रीलंका यांच्यातली कसोटी मालिका १५ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे आणि त्या मालिकेतून स्टार फलंदाजाने माघार घेतली आहे. हा फलंदाज आज श्रीलंकेत दाखल होणे अपेक्षित होता, परंतु त्याच्या माघारीचे वृत्त समोर आले..भारताचा कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला सरावात दुखापत झाली आणि त्याला सराव सामन्यातून माघार घ्यावी लागली. त्यात आता साई सुदर्शनच्या माघारीचे वृत्त समोर येत आहे. साईच्या प्रकृतीत चांगली सुधारणा झाली होती आणि त्याने फलंदाजी व क्षेत्ररक्षणाचा सराव सुरू केला होता. तो नेटमध्ये ७५ मिनिटे फलंदाजी करू शकला आणि कंडिशनिंग ड्रिल्स दरम्यान ताशी २४ किलोमीटर वेगाने धावलाही. पण, त्याच्या दुखापतग्रस्त पायाच्या बोटात त्याला अजूनही वेदना होत आहेत. त्यामुळे त्याला माघार घ्यावी लागली आहे..भारतीय संघाचे वर्तमान अन् भविष्य संकटात! एक, दोन नव्हे तर १३ खेळाडू जखमी; BCCI च्या गोटातून समोर आली धक्कादायक माहिती....BCCI ने अद्याप याबाबतचे अधिकृत वृत्त प्रसिद्ध केलेले नसले तरी काही सूत्रांच्या माहितीनुसार साई सुदर्शनची माघार निश्चित मानली जात आहे. सुदर्शनने भारत अ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना जुलै महिन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्धच्या दोन प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामन्यांत १३२ व ७ आणि १६८ व नाबाद २५ धावांचा खेळ केला होता. त्यामुळे श्रीलंकेच्या खेळपट्टीवर त्याची उपयुक्तता महत्त्वाची होती. पण, आता त्याला दुखापतीमुळे मालिकेलाच मुकावे लागले आहे..देवदत्त पडिक्कलचा मार्ग मोकळा...सराव सामन्यात देवदत्त पडिक्कलने शतकी खेळी करून प्लेइंग इलेव्हनमधील साईच्या जागेवर दावा सांगितला आहे. त्यात आता साईने माघार घेतल्याने देवदत्ताच पहिल्या कसोटीत खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साईने भारताकडून ७ कसोटीत ३ अर्धशतकांसह ३८३ धावा केल्या आहेत..IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.