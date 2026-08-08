IND vs SL Test: आता न्याय मिळणार... साई सुदर्शनच्या माघारीमुळे 'त्या' फलंदाजाची टीम इंडियात एन्ट्री होणार? त्याच्या पोस्टने उडवलेली खळबळ

So who is replacing Sai Sudharsan in the Test squad? भारतीय संघाचा स्टार डावखुरा फलंदाज बी साई सुदर्शन याने श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतून माघार घेतली आहे. पायाच्या बोटाला झालेल्या दुखापतीमुळे साई सुदर्शनला ही माघार घ्यावी लागली. श्रीलंकेविरुद्धच्या ( IND vs SL ) कसोटी सामन्यात तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला खेळणार होता, परंतु पूर्णपणे तंदुरुस्त न झाल्याने त्याला मालिकेला मुकावे लागले. देवदत्त पडिक्कलने ( Devdutt Padikkal) सराव सामन्यात शतक झळकावून या जागेसाठी दावा ठोकला आहे, परंतु निवड समिती आणखी एका फलंदाजाचा विचार करू शकते..२४ वर्षीय साई सुदर्शनने आयपीएल २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळताना ७०० हून अधिक धावा केल्या होत्या आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या कसोटीतही त्याने पहिल्या डावात ८१ धावांची खेळी केली होती. श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी त्याची १५ सदस्यीय संघात निवड झाली होती. त्याने जुलै महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर भारत अ संघाकडून खेळताना दोन सामन्यांत श्रीलंका अ विरुद्ध १३२ व १६८ धावा कुटल्या होत्या. तो भारतीय संघासोबत ४ ऑगस्टला श्रीलंकेत दाखल होणे अपेक्षित होता, पंरतु दुखापतीमुळे तो बीसीसीआयच्या CoE मध्येच थांबला. आज त्याच्या माघारीचे वृत्त समोर आले..IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान.साई सुदर्शनच्या जागी कोण?BCCI लवकरच साई सुदर्शनच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यासाठी ते मुंबईचा फलंदाज सर्फराज खान ( Sarfaraz Khan) याच्या नावाचा विचार करू शकतात. राष्ट्रीय संघातून त्याच्या सततच्या अनुपस्थितीदरम्यान, सर्फराजने अलीकडेच इंस्टाग्राम स्टोरी शेअर केली, ज्यामध्ये त्याने २०१९ च्या तेलुगू चित्रपट 'जर्सी'मधील एक स्टिल पोस्ट केला आणि त्यासोबत एक संदेश लिहिला होता. "मी कदाचित जुळवून घेऊ शकणार नाही, पण मी माझ्या सर्व शक्तीनिशी लढेन," असे त्याने लिहिले होते. त्याच्या या पोस्टचा संबंध कसोटी संघात निवड न होण्याशी लावला गेला..पण, अखेर त्याच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा आहे. सर्फराजने भारतासाठी ६ कसोटीत १ शतक व ३ अर्धशतकांसह ३७१ धावा केल्या आहेत. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६२ सामन्यांत १७ शतकं व १६ अर्धशतकांसह ५११४ धावा केल्या आहेत आणि तो त्याने संघात पुनरागमन करण्यासाठी फिटनेसवर प्रचंड मेहनत घेतली आहे. तो २०२४ मध्ये भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता..भारतीय संघाचे वर्तमान अन् भविष्य संकटात! एक, दोन नव्हे तर १३ खेळाडू जखमी; BCCI च्या गोटातून समोर आली धक्कादायक माहिती....सर्फराजची निवड झाली तरी...सर्फराजची बदली खेळाडू म्हणून निवड जरी झाली, तरी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. साई सुदर्शनच्या गैरहजेरीत देवदत्त पडिक्कलने सराव सामन्यात शतक झळकावून दावा सांगितला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.