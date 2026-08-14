IND vs SL 1st Test: मालिका सुरू होण्यापूर्वीच गौतम गंभीरची फलंदाजाला धमकी? चांगला नाही खेळलास तर संघाबाहेर करेन... एकच खळबळ

Gautam Gambhir ultimatum to indian batter before Sri Lanka Test series : गौतम गंभीरला त्याचे मुख्य प्रशिक्षक टिकवायचे आहे आणि त्याला द्विदेशीय मालिकेत संघाची कामगिरी उंचावून दाखवायची आहे. गौतमच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, तर २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपही उंचावला. पण, जेव्हा द्विदेशीय मालिकांचा विचार होतो, तेव्हा गौतमला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे तो भारतीय खेळाडूंवर दबाव वाढवत असल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडवली आहे. भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेला उद्यापासून सुरूवात होतेय आणि ही मालिका एका फलंदाजासाठी शेवटची ठरू शकते. कारण, गौतमने त्याला कामगिरी चांगली कर नाहीतर घरचा रस्ता धर.. असे अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे..भारत-श्रीलंका पहिली कसोटी १५ ऑगस्टपासून गॉल येथे सुरू होत आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Final) फायनलच्या शर्यतीत राहण्यासाठी भारताला ही मालिका २-० अशी जिंकावी लागेल. त्यामुळेच आता खेळाडूंना कामगिरी उंचावण्यास सांगितले आहे. भारतीय संघ दुखापतींचा सामना करतोय आणि त्यात प्लेइंग इलेव्हन निवडताना सर्वांना न्याय देणे अशक्य होतेय. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन यांनी मालिकेतून माघार घेतली आहे, तर वॉशिंग्टन सुंदरही मालिकेला मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्फराज खान, आकिब नबी यांची बदली खेळाडू म्हणून निवड झाली आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: देवदत्त पडिक्कल IN, सर्फराज खान OUT! गंभीरने खेळपट्टी पाहिली अन् Playing XI ठरली; जाणून घ्या संभाव्य संघ.संघातील सहाव्या क्रमांकासाठी सर्फराज खान व ध्रुव जुरेल यांच्यात थेट स्पर्धा आहे. त्यामुळे या दोन्ही खेळाडूंवर दडपण आहेच. रिषभ पंत हा संघातील प्रमुख यष्टिरक्षक-फलंदाज असला तरी सहाव्या क्रमांकासाठी ध्रुवला पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे सर्फराजला पुन्हा एकदा संधीची वाट पाहावी लागेल. पण, ध्रुवसाठी ही मालिका शेवटची संधी असेल, असे म्हटले जात आहे. ध्रुवला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीत केवळ १९ धावा करता आल्या होत्या. पण, त्याने श्रीलंका अ विरुद्धच्या सराव सामन्यांत नाबाद १४१, १४ व ५३ धावांची खेळी करून कसोटी संघासाठी आपला दावा सांगितला..तरीही संघ व्यवस्थापनाने त्याला मुख्य कसोटीत कामगिरी सुधारण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील दडपण स्पष्ट जाणवतेय. ध्रुवला मागील सहा कसोटी डावात एकही अर्धसतक झळकावता आलेले नाही. २०२५ मध्ये घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतही त्याला काही खास कामगिरी करता आली नव्हती. संघ व्यवस्थापन त्याच्या धावा आणि ज्या प्रकारे तो बाद होतोय, यावर नाराज आहे. त्याने आतापर्यंत खेळलेल्या १० कसोटीत ३४.१४ च्या सरासरीने ४७८ धावा केल्या आहेत. त्यात १ शतक व १ अर्धशतक आहे..AUS vs BAN 1st Test: तंझीद हसन ऑसींना पुरून उरला... ऐतिहासिक खेळी; हेझलवूड, स्टार्क, कमिन्स या वाघांची केली 'शेळी' Video .India Likely XI For 1st Test vs Sri Lanka: यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.