IND vs SL 1st Test: भारताचा सराव सामना उद्यापासून! Live कुठे पाहता येणार, किती वाजता मॅच सुरू होणार? श्रीलंकेला बसलाय मोठा धक्का

IND vs SL warm-up match telecast and timing: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यापूर्वी शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill) संघाचा उद्यापासून एकमेव सराव सामना खेळणार आहे. कोलंबोतील एनसीसी (NCC) मैदानावर होणारा हा सामना भारतीय संघासाठी अंतिम तयारीची महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. या सामन्यातून गिलअंतिम प्लेइंग इलेव्हनची चाचपणी करणार असून केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल आणि इतर खेळाडूंच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असेल. पहिला कसोटी सामना १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे, त्यासाठी भारतीय संघ उद्यापासून तीन दिवसाचा सराव सामना खेळणार आहे..शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ शेवटचा कसोटी सामना अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळला होता. त्यात भारताने बाजी मारली होती, परंतु तो सामना जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत येत नसल्याने त्याचा भारताला फआयदा झालेला नाही. पण, श्रीलंकेविरुद्धची मालिका WTC Final च्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यासाठी भारतीय खेळाडूंनी श्रीलंकेत पोहोचताच कसून सराव केला आणि उद्यापासून श्रीलंका एकादश संघाविरुद्ध त्यांचा सराव सामना होणार आहे..IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलला चेंडू लागला, उपचार घेण्यासाठी धावला! भारताच्या सराव सत्रात आज बरंच काही घडलं, वाचा... .भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी दाखल झाल आहे. त्यानंतर न्यूझीलंड दौऱ्यावर दोन कसोटी व घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ कसोटी सामन्यांची मालिका भारताला खेळायची आहे. फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना ९ पैकी किमान ८ सामने जिंकावे लागतील आणि इतरांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागेल..सराव सामन्याची वेळ - सकाळी १०वाजल्यापासूनथेट प्रक्षेपण कोणत्या चॅनेलवर? - Sony Ten 1कोणत्या अॅपवर मॅच दिसणार? - Sony Livसामना कुठे खेळला जाणार? - एनसीसी कोलंबो .भारतीय संघाच्या फिटनेसवर BCCI चा 'सर्जिकल स्ट्राईक'! सीनियर-ज्युनियर पाहू नका, सर्वांना एकच नियम... वाचा BCCI Fitness Standards.श्रीलंकेला धक्का...दरम्यान, श्रीलंकेला पहिल्या कसोटीपूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा प्रमुख फलंदाज कुसल मेंडिस दुखापतीमुळे पहिल्या कसोटीला मुकण्याची शक्यता बळावली आहे. कुसलने घरच्या मैदानावर कसोटीत नेहमी चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने घरी खेळलेल्या ३३ कसोटीत ४१.४९ च्या सरासरीने २३६५ धावा केल्या आहेत. त्यात ६ शतकं व १० अर्धशतकांचा समावेश आहे. भारताविरुद्ध त्याची कामगिरी काही खास दिसत नाही. ४ कसोटीत त्याला केवळ २५६ धावा करता आल्या आहेत. त्यात एक शतक व १ अर्धशतक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.