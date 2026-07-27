IND vs SL LIVE Streaming: भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिका फ्रीमध्ये कुठे पाहणार? TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती

IND vs SL Test Series LIVE Streaming: झिम्बाब्वेविरुद्धची टी-20 मालिका 3-0 ने जिंकल्यानंतर आता भारतीय संघ पुढच्या आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे. टीम इंडिया आता श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून, या दौऱ्यात दोन्ही संघांमध्ये दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत.यावेळी भारतीय संघाची कसोटीतील खरी परीक्षा पाहायला मिळणार आहे. श्रीलंकेच्या फिरकीपटूंना भारताचे फलंदाज कशी झुंज देतात, याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. त्याचबरोबर ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे..भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिकेचं वेळापत्रकपहिली कसोटी : 15 ते 19 ऑगस्ट – गॉलदुसरी कसोटी : 23 ते 27 ऑगस्ट – कोलंबो.IND vs ENG : पहिल्या वन डेतील मॅच विनर मालिकेतून बाहेर; निर्णायक लढतीपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का.सामने कुठे पाहता येणार?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील या दोन्ही कसोटी सामन्यांचं थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क वर पाहता येणार आहे.मोबाईल, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर सामने पाहायचे असतील, तर सोनी लिव्हवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..जिओहॉटस्टार वर सामना दिसणार का?अनेक क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात हा प्रश्न आहे. मात्र, या मालिकेचे डिजिटल प्रसारण हक्क सोनी लिव्हकडे असल्यामुळे भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिका जिओहॉटस्टारवर पाहता येणार नाही..डीडी स्पोर्ट्सवर सामना पाहता येईल का?सध्या तरी डीडी स्पोर्ट्स वर या मालिकेचं थेट प्रक्षेपण होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मोफत सामना पाहण्याबाबत चाहत्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येईल..IND vs ENG : पहिल्या वन डेतील मॅच विनर मालिकेतून बाहेर; निर्णायक लढतीपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत भारताने दमदार कामगिरी करत एकतर्फी विजय मिळवला. आता श्रीलंकेविरुद्धही तीच लय कायम ठेवण्याचं आव्हान भारतीय संघासमोर असेल. कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताचा अनुभव आणि श्रीलंकेची घरच्या मैदानावरील ताकद यामुळे ही मालिका चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी ऑगस्ट महिना पुन्हा एकदा कसोटी क्रिकेटची मेजवानी घेऊन येत आहे. त्यामुळे भारताचा श्रीलंका दौरा कसा रंगतो, याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.