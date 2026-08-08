IND vs SLC XI Warm-Up: देवदत्त पडिक्कलचे अर्धशतक, तरीही पहिल्या कसोटीत संधी मिळणे अवघड; कारण 'तो' येतोय, नेमकं काय शिजतंय?

India vs Sri Lanka Cricket XI Warm Up: श्रीलंका दौऱ्यावर पहिल्या कसोटीपूर्वी भारतीय संघाचा सराव सामना सुरू आहे. या सामन्यात देवदत्त पडिक्कलने शानदार अर्धशतक झळकावत निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. यशस्वी जैस्वाल शून्यावर बाद झाल्यानंतर भारत अडचणीत असताना पडिक्कलने संयमी फलंदाजी करत डाव सावरला. त्याने ५६ धावांची खेळी करत आपली क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली. मात्र, या अर्धशतकानंतरही पहिल्या कसोटीत पडिक्कलला अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळणे सोपे दिसत नाही..श्रीलंकेचे सलामीवीर निशान फर्नांडो ( ६६) व रविंदी रसंथा ( ७१) यांनी पहिल्या विकेटसाठी ११० धावांची भागीदारी करून पाया मजबूत केला. पण, भारतीय फिरकीपटूंनी टप्प्याटप्याने विकेट्स मिळवल्या. कर्णधार सोनल दिनुषा ( ५२), पसिंदू सूरियाबंदारा ( ३५), पवन रत्ननायके ( ३९), अहान विक्रमासिंघे ( ३१ ) व रमेश मेंडिस ( ३२) यांनी धावसंख्येत हारभार लावला. कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा व मानव सुथार यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले..IND vs SLC XI Warm UP : यशस्वी जैस्वाल शून्यावर बाद झाला, शुभमन गिल फलंदाजीला का नाही आला? कसोटी मालिका मुकणार? .श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाने पहिला डाव ८ बाद ३६३ धावांवर घोषित केला. प्रत्युत्तरात आलेल्या भारताला दुसऱ्याच चेंडूवर यशस्वी जैस्वालच्या ( ०) रुपाने झटका बसला. पण, लोकेश राहुल व देवदत्त पडिक्कल यांनी भारताचा डाव सावरला. पावसामुळे सामना काही कालावधीसाठी थांबवण्यात आला होता, परंतु त्यानंतर देवदत्त बरसला आणि अर्धशतक झळकावले. मागील तीन प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामन्यातील हे त्याचे तिसरे अर्धशतक ठरले. भारत अ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने श्रीलंका अ संघाविरुद्ध ९६ व ६६ धावांची खेळी केली होती. त्यात आज आणखी एक अर्धशतक जमा झाले..लोकेशही अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचला होता, परंतु नुवांथाने त्याचा त्रिफळा उडवला. लोकेश ६७ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४० धावांवर बाद झाला आणि देवदत्तसह त्याची ९६ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. दरम्यान, शुभमन गिल फलंदाजीला आलेला नाही. पडिक्कलच्या अर्धशतकानंतरही त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान निश्चित नाही, कारण साई सुदर्शन ( Sai Sudharsan) याला संघ व्यवस्थापन पहिली पसंती देईल. दुखापतीमुळे साई सुदर्शन सध्या BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सलेन्स येथे आहे. तो तंदुरुस्त होऊन श्रीलंकेत दाखल झाल्यास, त्याची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये थेट वर्णी लागेल..साई सुदर्शनच्या प्रकृतीत चांगली सुधारणा झाली असून त्याने फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाचा सराव सुरू केला आहे. तो नेटमध्ये ७५ मिनिटे फलंदाजी करू शकला आणि कंडिशनिंग ड्रिल्स दरम्यान ताशी २४ किलोमीटर वेगाने धावू शकला. पण, त्याच्या दुखापतग्रस्त पायाच्या बोटात अजूनही वेदना होत आहेत. त्याला पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित करण्यापूर्वी सीओईला त्याच्या प्रतिसादाचे अधिक मूल्यांकन करायचे आहे. .IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.