IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल

Ravindra Jadeja Mimics Kuldeep Yadav's Bowling Action: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी टीम इंडिया सराव सामन्यात आपली तयारी करत आहे. या सराव सामन्यादरम्यान भारतीय संघातील एक मजेशीर क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.या व्हिडिओमध्ये भारताचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा फिरकीपटू कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीची नक्कल करताना दिसत आहे. जडेजाचा हा अंदाज पाहून शेजारी बसलेल्या भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनाही आपलं हसू आवरता आलं नाही..जडेजाने केली कुलदीपची नक्कलभारत आणि श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हन यांच्यात तीन दिवसीय सराव सामना खेळला जात आहे. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी मैदानावर हा मजेशीर प्रसंग पाहायला मिळाला.रवींद्र जडेजाने अचानक कुलदीप यादवप्रमाणे गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला. कुलदीपचा रनअप, त्याचा गोलंदाजी करण्याचा अंदाज आणि त्याची अॅक्शन जडेजाने अगदी मजेशीर पद्धतीने कॉपी केली..जडेजाने कुलदीपची अॅक्शन थोडी वाढवून दाखवल्यामुळे हा प्रसंग आणखी मजेदार झाला. डगआउटमध्ये बसलेला गौतम गंभीर हा सगळा प्रकार पाहत होता. जडेजाची नक्कल पाहून गंभीर जोरात हसताना दिसत आहे. त्यामुळे मैदानावरील या छोट्याशा मजेशीर क्षणाने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.जडेजा आणि कुलदीपची गोलंदाजीची स्टाईल वेगळीकुलदीप यादव हा डावखुरा मनगटाच्या फिरकीचा गोलंदाज आहे. त्याची गोलंदाजीची अॅक्शन जडेजापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. जडेजा साधारणपणे अगदी छोट्या रनअपसह गोलंदाजी करतो. त्यामुळे जडेजाने कुलदीपची अॅक्शन कॉपी करताना केलेली नक्कल पाहण्यासारखी होती.दोघांनाही या सराव सामन्यात गोलंदाजी करण्याची चांगली संधी मिळाली आहे..जडेजाने घेतल्या दोन विकेट्ससराव सामन्यात रवींद्र जडेजाने १५ षटकं गोलंदाजी केली. त्याने ६४ धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या. पसिंदू सूरियाबांडारा आणि रमेश मेंडिस हे जडेजाचे बळी ठरले. कुलदीप यादवनेही चांगली गोलंदाजी केली. त्याने १८ षटकांत ७६ धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या. अहान विक्रमसिंघे आणि अंजला बंडारा यांना कुलदीपने माघारी पाठवलं. म्हणजेच, जडेजाने मैदानावर कुलदीपची नक्कल केली असली तरी सामन्यात दोन्ही फिरकीपटूंनी आपापल्या गोलंदाजीने श्रीलंकेच्या फलंदाजांना चांगलंच अडचणीत आणलं..कुलदीप आणि जडेजासोबत युवा डावखुरा फिरकीपटू मानव सुथारनेही आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केलं. सुथारने १३ षटकांत फक्त ३३ धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारतीय फिरकीपटूंनी श्रीलंकेच्या फलंदाजांवर चांगला दबाव निर्माण केला. श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनने पहिल्या डावात ८ विकेट्स गमावत ३६३ धावा करून डाव घोषित केला..Saransh Jain: वडिलांनी मुलासाठी कॅन्सरच लपवला! आज तोच खेळाडू टीम इंडियात; भावूक कहाणी डोळे पाणावेल.कसोटी मालिकेपूर्वी टीम इंडियाचं वातावरण हलकंफुलकंश्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका भारतासाठी महत्त्वाची आहे. त्याआधी खेळल्या जात असलेल्या या सराव सामन्यात भारतीय खेळाडू आपली तयारी करत आहेत.मात्र, या गंभीर तयारीसोबतच जडेजा आणि कुलदीपचा हा मजेशीर किस्सा टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण किती हलकंफुलकं आहे, हे दाखवून देतो. जडेजाने केलेली कुलदीपची नक्कल आणि त्यावर गंभीरची प्रतिक्रिया आता सोशल मीडियावर क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.