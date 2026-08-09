Cricket

IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल

Ravindra Jadeja Mimics Kuldeep Yadav's Bowling Action: सराव सामन्यात रवींद्र जडेजाने कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीची मजेशीर नक्कल केली. हा अंदाज पाहून गौतम गंभीरलाही हसू आवरता आलं नाही.
Ravindra Jadeja Mimics Kuldeep Yadav's Bowling Action

Ravindra Jadeja Mimics Kuldeep Yadav's Bowling Action

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ravindra Jadeja Mimics Kuldeep Yadav's Bowling Action: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी टीम इंडिया सराव सामन्यात आपली तयारी करत आहे. या सराव सामन्यादरम्यान भारतीय संघातील एक मजेशीर क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

या व्हिडिओमध्ये भारताचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा फिरकीपटू कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीची नक्कल करताना दिसत आहे. जडेजाचा हा अंदाज पाहून शेजारी बसलेल्या भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनाही आपलं हसू आवरता आलं नाही.

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