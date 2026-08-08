IND vs SLC XI Warm UP : यशस्वी जैस्वाल शून्यावर बाद झाला, शुभमन गिल फलंदाजीला का नाही आला? कसोटी मालिका मुकणार?

Yashasvi Jaiswal dismissed for duck in warm-up match: श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाने पहिला डाव ८ बाद ३६३ धावांवर डाव घोषित केल्यानंतर भारताला दुसऱ्या चेंडूवर धक्का बसला. यशस्वी जैस्वाल खाते न उघडताच माघारी परतला. आता तरी शुभमन गिल फलंदाजीला येईल असे वाटले होते, परंतु मैदानावर उपस्थित गिलने ते टाळले. तो फिजिओसोबत मैदानावर दिसला आणि चाहत्यांना तो सराव सामन्यात फलंदाजीला येईल असे वाटले होते. पण, तसे काहीच झाले नाही. तो नेट्सकडेही गेला, परंतु त्याने दूरूनच अन्य फलंदाजांना सराव करताना पाहणे योग्य समजले..श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाने तीन दिवसांच्या सराव सामन्यातील पहिला दिवस गाजवला... सलामीवीर निशान फर्नांडो व रविंदी रसंथा यांनी पहिल्या विकेटसाठी ११० धावांची भागीदारी करून पाया मजबूत केला. पण, दुर्दैवाने फर्नांडोला धावबाद व्हावे लागले आणि श्रीलंकेला पहिला धक्का बसला. फर्नांडो ६६ धावांवर माघारी परतल्यानंतर रसंथाने ७१ धावांची खेळी केली. त्यानंतर भारतीय फिरकीपटूंनी टप्प्याटप्याने विकेट्स मिळवल्या..भारतीय संघाचे वर्तमान अन् भविष्य संकटात! एक, दोन नव्हे तर १३ खेळाडू जखमी; BCCI च्या गोटातून समोर आली धक्कादायक माहिती....कर्णधार सोनल दिनुषाने ५२ धावांची खेळी करून संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. पसिंदू सूरियाबंदारा ( ३५), पवन रत्ननायके ( ३९), अहान विक्रमासिंघे ( ३१ ) व रमेश मेंडिस ( ३२) यांनी धावसंख्येत हारभार लावला. श्रीलंकेने दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होताच डाव ८ बाद ३६३ धावांवर घोषित केला. कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा व मानव सुथार यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात भारतासाठी काही खास राहिली नाही. सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल दुसऱ्याच चेंडूवर झेलबाद झाला. विश्वा फर्नांडोने त्याला भोपळ्यावर माघारी पाठवले..शुभमन गिल कसोटी मालिकेला मुकणार?BCCI ने गुरुवारी दिलेल्या अपडेट्सनुसार भारताच्या सरावादरम्यान कर्णधार शुभमन गिलच्या उजव्या हाताच्या अनामिकेला दुखापत झाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून, तो सराव सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मैदानात उतरणार नाही. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहे. याचा अर्थ तो दुसऱ्या दिवशी फलंदाजीला येईल असा होता, परंतु तसे झाले नाही. तो त्याच्या तंदुरुस्तीवर कठोर मेहनत घेतोय, परंतु त्याला खेळवण्याची घाई संघ व्यवस्थापन करणार नाही. तुर्तास तरी तो सराव सामन्यातून बाहेर झाला आहे..BAN vs CA XI : बांगलादेशचा संघ ५४ धावांत तंबूत! ऑस्ट्रेलियन Campbell Thompson ने घेतल्या ८ विकेट्स; कसोटी मॅच डावाने जिंकली.पहिली कसोटी १५ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे आणि तोपर्यंत शुभमन तंदुरुस्त होईल असा विश्वास आहे. दरम्यान, यशस्वीच्या विकेटनंतर सराव सामन्यात लोकेश राहुल व देवदत्त पडिक्कल यांनी भारताचा डाव सावरला आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने १६ षटकांत १ बाद ६२ धावा केल्या होत्या. पडिक्कल ४३ व लोकेश राहुल २३ धावांवर खेळत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.