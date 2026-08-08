Cricket

IND vs SLC XI Warm UP : यशस्वी जैस्वाल शून्यावर बाद झाला, शुभमन गिल फलंदाजीला का नाही आला? कसोटी मालिका मुकणार?

Shubman Gill fitness update before Sri Lanka Test series : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट XI यांच्यातील सराव सामन्यात शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. टीम इंडियाचा कसोटी कर्णधार मैदानावर उपस्थित असला, तरी तो फलंदाजी करताना दिसला नाही.
why is Shubman Gill not batting in India warm-up match

why is Shubman Gill not batting in India warm-up match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Yashasvi Jaiswal dismissed for duck in warm-up match: श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाने पहिला डाव ८ बाद ३६३ धावांवर डाव घोषित केल्यानंतर भारताला दुसऱ्या चेंडूवर धक्का बसला. यशस्वी जैस्वाल खाते न उघडताच माघारी परतला. आता तरी शुभमन गिल फलंदाजीला येईल असे वाटले होते, परंतु मैदानावर उपस्थित गिलने ते टाळले. तो फिजिओसोबत मैदानावर दिसला आणि चाहत्यांना तो सराव सामन्यात फलंदाजीला येईल असे वाटले होते. पण, तसे काहीच झाले नाही. तो नेट्सकडेही गेला, परंतु त्याने दूरूनच अन्य फलंदाजांना सराव करताना पाहणे योग्य समजले.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Yashasvi Jaiswal
Team India Sri lanka tour
India vs Sri Lanka
cricket news today
Shubman Gill
Shubman Gill fitness update
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com