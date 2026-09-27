IND vs WI 1st ODI Live: जॉन कॅम्बेल-जस्टीन ग्रीव्ह्स जोडीने इतिहास घडवला; १७ वर्षांनंतर विंडीजच्या ओपनर्सनी मोठा पराक्रम केला

India vs West Indies 1st ODI Marathi Scorecard : भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय वेस्ट इंडिजच्या पथ्यावर पडला. नमन धीरचे या सामन्यातून पदार्पण झाले असताना मोहम्मद सिराजला बाकावर बसवण्याचा निर्णय, आश्चर्यचकीत करणारा ठरला. सिराजच्या अनुपस्थितीत प्रसिद्ध कृष्णा व गुरनूर ब्रार यांना विंडीजच्या सलामीवीरांना रोखणे अवघड झाले. जॉन कॅम्बेल व जस्टीन ग्रीव्ह्स यांनी आक्रमक फटकेबाजी करताना मोठा पराक्रम केला. .पहिल्या १० षटकांत ८५ धावा फलकावर चढवल्या. ही जोडी प्रथमच एकत्रित सलामीला आली आणि विंडीजसाठी वन डेत प्रथमच एकत्र खेळताना ५०+ धावा जोडणारी ती सहावी ओपनिंग जोडी ठरली. यापूर्वी डेसमंड हायनेस व फिल सिमन्स, गॉर्डन ग्रीनिज व फिल सिमन्स, डेसमंड हायनेस व फिलो वॉलॅसे, शिवनरीन चंद्रपॉल व ख्रिस गेल आणि सुनील अॅब्रीस व शे होप यांनी हा पराक्रम केला..Ohh No! भारतीय गोलंदाज जखमी, स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले; असं नेमके काय घडले?.विंडीजच्या पहिल्या १० षटकांतील बिनबाद ८५ धावा या भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या सर्वोत्तम ठरल्या. २०१९ मध्ये विंडीजच्या सलामीवीरांनी पोर्ट ऑप स्पेनमध्ये बिनबाद ११४ धावा जोडल्या होत्या. २००२ मध्ये वडोदरा येथे बिनबाद ८६ धावा त्यांनी केलेल्या. आज ८५ धावा करून कॅम्बेल व ग्रीव्ह्स जोडीने १९९८ साली ढाका येथे १ बाद ८२ धावांचा विंडीजच्या ओपनरचा विक्रम मोडला. ग्रीव्ह्सने ४३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना पहिल्या विकेटसाठी १०० धांवांची भागीादारी पण पूर्ण केली. २४ डावानंतर विंडीजच्या सलामीवीरांनी केलेली ही पहिलीच शतकी भागीदारी ठरली..कॅम्बेलनेही ४९ चेंडूंत वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण केले. २०१९ नंतर भारताविरुद्ध वन डेत विंडीजच्या सलामीवीरांकडून झालेली ही पहिली शतकी भागीदारी ठरली. यापूर्वी २०१९ मध्ये ख्रिस गेल व लुईस यांनी पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये ११५ धावा जोडल्या होत्या. पण, भारतीय भूमीत २००२ नंतर झालेली ही पहिलीच शतकी भागीदारी ठऱली. तेव्हा गेल व हाइंड्सने १३२ धावा केल्या होत्या. २००९ नंतर विंडीजच्या दोन्ही ओपनरकडून भारताविरुद्ध वन डेत ५०+ धावा झाल्या. यापूर्वी किंग्सटन येथे ख्रिस गेल व रुनाको मॉर्टन यांनी हा पराक्रम केला होता. कुलदीप यादवने ही भागीदारी तोडताना कॅम्बेलला ६२ धावांवर झेलबाद केले. विंडीजला १३५ धावांवर पहिला धक्का दिला. .Virat Kohli Retirement: २०२७ चा वर्ल्ड कप हा माझा भारतासाठी शेवटचा...; विराट कोहलीचे निवृत्तीचे संकेत, रोहित शर्माही म्हणाला की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.