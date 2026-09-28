IND vs WI 1st ODI : सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, आता विराट कोहली म्हणतो, माझं लक्ष...

Virat Kohli interview after century against West Indies: विराट कोहलीने पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर जागतिक क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा सिद्ध केला आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वन डेत त्याने १३९ धावांची नाबाद खेळी करताना १० चौकार व ९ षटकार लगावले. त्याने या सामन्यातून वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १५,००० धावांचा टप्पा पार करण्याचा अभूतपूर्व पराक्रम नावावर केला. विराटने आपल्या क्रिकेटच्या प्रवासावर आणि सध्याच्या मानसिकतेवर मोकळेपणाने भाष्य केले. भारताने हा सामना ८ विकेट्स राखून जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली..सामन्यानंतर बोलताना विराटने स्पष्ट केले की,"माझे लक्ष नेहमीच संघाची गरज आणि परिस्थिती समजून घेण्यावर असते. हे विक्रम आणि यश म्हणजे या कष्टांचे फलित आहे. मी या स्थानावर पोहोचू शकलो, यासाठी देवाचा आणि चाहत्यांचा अत्यंत आभारी आहे. देशाचे प्रतिनिधित्व करायला मिळणे हे माझे भाग्य आहे.".IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीची Century! सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला; ७४ चेंडूंत इतिहास भूगोल बदलला... .आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे रहस्य सांगताना कोहली म्हणाला की,"मी कधीच तासनतास सराव करणारा खेळाडू नव्हतो, परंतु मानसिकदृष्ट्या ताजेतवाने राहणे आणि तंदुरुस्ती जपणे ही माझी सर्वात मोठी ताकद आहे. करिअरच्या या टप्प्यावर एका वेगळ्या आक्रमक शैलीत फलंदाजी करण्याचे आव्हान माझ्यासमोर होते. या नवीन आव्हानामुळे मला अधिक मुक्तपणे खेळण्याची ऊर्जा मिळाली आहे.".तरुण खेळाडूंना आणि पुढील पिढीला संदेश देताना कोहलीने नमूद केले की, प्रत्येक खेळाडूने आपण कुठून सुरुवात केली होती हे कधीही विसरता कामा नये. मैदानाबाहेरील प्रसिद्धी, दडपण आणि कौतुक यापेक्षा मैदानावरील खेळ सर्वात महत्त्वाचा आहे. जर संघाला गरज असेल, तर १५० धावांवर फलंदाजी करतानाही चार दुहेरी धावा काढण्यासाठी शारीरिक ऊर्जा पणाला लावली पाहिजे. खेळाप्रती असलेली निष्ठा हीच तुम्हाला विजय मिळवून देते..विराटने कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वगुणांचे आणि फलंदाजीचे कौतुक केले. तो म्हणाला, "गिल जगातील सर्वोत्तम एकदिवसीय फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याच्याकडे खेळाचा अचूक दृष्टिकोन आहे. मैदानात त्याला जेव्हा जेव्हा माझ्या अनुभवाची गरज भासेल, तेव्हा मी मदतीसाठी नेहमीच उपलब्ध असेन."आगामी वर्ल्ड कप स्पर्धेत लक्ष केंद्रित असल्याचे सांगत कोहलीने स्पष्ट केले की, आता तो कोणतीही चिंता किंवा दडपण न घेता प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत खेळणार आहे. बेधडक, सकारात्मक पण संयमी फलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून देणे हेच त्याचे एकमेव ध्येय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.