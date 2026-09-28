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IND vs WI 1st ODI : सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, आता विराट कोहली म्हणतो, माझं लक्ष...

Virat Kohli statement after India vs West Indies 1st ODI: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने विक्रमी शतक झळकावत अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले.
Virat Kohli interview after century against West Indies

Virat Kohli interview after century against West Indies

Swadesh Ghanekar
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Virat Kohli interview after century against West Indies: विराट कोहलीने पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर जागतिक क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा सिद्ध केला आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वन डेत त्याने १३९ धावांची नाबाद खेळी करताना १० चौकार व ९ षटकार लगावले. त्याने या सामन्यातून वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १५,००० धावांचा टप्पा पार करण्याचा अभूतपूर्व पराक्रम नावावर केला. विराटने आपल्या क्रिकेटच्या प्रवासावर आणि सध्याच्या मानसिकतेवर मोकळेपणाने भाष्य केले. भारताने हा सामना ८ विकेट्स राखून जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

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