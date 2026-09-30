IND vs WI 2nd ODI : रोहित शर्माचे शतक! शुभमन गिलसोबत विक्रमी भागीदारी; गांगुली-तेंडुलकर यांचा १९९८ चा विक्रम संकटात...

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी भारताच्या विजयाचा पाया भक्क करताना पहिल्या विकेटसाठी २०० हून अधिक धावा जोडल्या. वेस्ट इंडिजच्या ४०५ धावांचा पाठलाग करताना रोहित-शुभमन यांनी जशी सुरुवात केली, ती पाहून पाहुणे गांगरले. शुभमन आणि रोहित या दोघांनी वैयक्तिक शतक झळकावले आणि विक्रमी भागीदारी केली. रोहितने ७२ चेंडूंत वन डेतील त्याचे ३५ वे शतक पूर्ण केले. .विंडीजने वन डे क्रिकेटमधील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या उभी करताना ७ बाद ४०५ धावा केल्या. त्यांनी यापूर्वी २०१९ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ३८९ धावा केल्या होत्या. आजच्या सामन्यात जॉन कॅम्बेल ( १०१), शे होप ( १०४) आणि आमीर जांगू ( ११४) यांच्या शतकांनी भारतीय गोलंदाजाना रडवले. कुलदीप यादवने दोन विकेट्स घेताना वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने २०० विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय फिरकीपटूचा मान पटकावला..IND vs WI 2nd ODI : शुभमन गिलचे सलग दुसरे शतक! रोहित शर्माची त्याचदिशेने वाटचाल, पण, मोडला सचिनचा विक्रम, जगात दुसरा नंबर.रोहितने आजच्या सामन्यात अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. आपल्याच देशात वन डेत २०० षटकार खेचणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. यानंतर ख्रिस गेल १४७ षटकारांसह ( वेस्ट इंडिज) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय रोहितने वन डे क्रिकेटमध्ये १२००० धावा करणाऱ्या तिसऱ्या भारतीयाचा मान पटकावला. सचिन तेंडुलकर व विराट कोहली हे त्याच्या पुढे आहेत, परंतु रोहितने सचिनपेक्षा कमी डावांत व चेंडूंत हा पराक्रम करून जगात दुसरे स्थान पटकावले. या दोन्ही विक्रमांत विराट अव्वल आहे. .दुसऱ्या बाजूने शुभमनने ६२ चेंडूंत सलग दुसरे शतक पूर्ण केले. हे भारताकडून झालेले पाचवे जलद शतक ठरले. विराटने २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जयपूर सामन्यात ५२ चेंडूंत शतक ठोकले होते. शुभमनचे हे वन डेतील ११ वे शतक ठरले आणि त्याने ( ६८ ) सर्वात कमी डावांत हा टप्पा पार करणाऱ्यांमध्ये बाबर आझमला ( ७१) मागे सोडले. शुभमन व रोहित यांनी २१.१ षटकांत २०० धावा फलकावर चढवल्या आणि हे भारतीय संघाचे वेगवान द्विशतक ठऱले. यापूर्वी २०२३ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध २४.१ षटकांत असा पराक्रम झाला होता..शुभमन आणि रोहित यांच्या २१२* ही भारतासाठी धावांचा पाठलाग करतानाची सर्वोच्च सलामीची भागीदारी आहे. २०१८ च्या आशिया कपमध्ये दुबई येथे पाकिस्तानविरुद्ध रोहित आणि शिखर यांनी २१० धावांच्या भागीदारीचा विक्रम केला होता. या जोडीने २३२ धावांचा टप्पा ओलांडचाच शिखर व अजिंक्य रहाणे यांचा २३१ ( वि. श्रीलंका, २०१४) धावांच्या भागीदारीचा विक्रम मोडला. भारतासाठी सलामीला सर्वोत्तम २५८ धावांचा विक्रम सौरव गांगुली व तेंडुलकरच्या ( वि. केनिया, २००१) नावावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.