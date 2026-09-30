IND vs WI 2nd ODI : शुभमन गिलचे सलग दुसरे शतक! रोहित शर्माची त्याचदिशेने वाटचाल, पण, मोडला सचिनचा विक्रम, जगात दुसरा नंबर

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : फलंदाजांसाठी नंदनवन खेळपट्टीवर रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला.. वेस्ट इंडिजच्या ४०५ धावांचा पाठलाग करताना भारतीय सलामीवीरांनी विंडीज गोलंदाजांना रडवले. दोघांनी एकामागून एक विक्रमांना गवसणी घातली. रोहितने आजच्या सामन्यातून वन डे क्रिकेटमध्ये असा एक पराक्रमक केला, जो यापूर्वी भारताच्या सचिन तेंडुलकर व विराट कोहली यांनाच करता आलेला आहे. शिवाय त्याने महान फलंदाज सचिनला याच विक्रमात मागे सोडून विराटच्या मागे दुसरे स्थान पटकावले. .रोहित शर्मा व शुभन गिल यांनी भारताला अपेक्षित, आक्रमक सुरुवात करून दिली. रोहितचे पूलशॉट पाहून गुवाहाटीचे स्टेडियम दणाणून गेले. त्याने या सामन्यात षटकारांची आतषबाजी केली आणि भारतात २०० षटकार पूर्ण केले. एकाच देशात एवढे षटकार खेचणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. आपल्या समोर मोठे लक्ष्य आहे, याची जाण ठेवूनच रोहित व शुभमन गिल विंडीजच्या गोलंदाजांवर बरसले. रोहितने ३१ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले, तर शुभमनसह १० षटकांत ९२ धावा फलकावर चढवल्या. शुभमनने भारतात २००० वन डे धावा पूर्ण केल्या आणि सर्वात कमी म्हणजे ३३ डावांत त्याने एकाच देशात वेगाने २००० धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. त्याने डेस्मंड हायनेसचा वेस्ट इंडिजमध्ये ३६ डावांत २००० धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला..भारताने आजच्या सामन्यात पहिल्या १० षटकांत बिनबाद ९२ धावा केल्या आणि ही भारताची पहिल्या १० षटकांतील पाचवी सर्वोत्तम कामगिरी आहे. २०१२ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारताने २ बाद ९७ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १ बाद ९५ ( वि. वेस्ट इंडिज, २००७), बिनबाद ९५ ( वि. हाँगकाँग, २००८) आणि बिनबाद ९४ ( वि. अफगाणिस्तान, २०२३) यांचा क्रमांक येतो. शुभमननेही ३८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि मागील १० वन डे तील ही त्याची आठवी ५०+ धावांची खेळी ठरली. रोहितने ७४ वी धाव घेताच वन डे क्रिकेटमध्ये १२००० धावा पूर्ण केल्या आणि हा टप्पा ओलांडणारा तो तिसरा भारतीय व एकूण सातवा फलंदाज ठरला..IND vs WI 2nd ODI : रोहित शर्मा, शुभमन गिल यांचा १० षटकांतच वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात भारी टीम इंडियाचे कारभारी; विडींजला रडकुंडीला आणले .Most runs in career in ODIs१८४२६ - सचिन तेंडुलकर१५०८० - विराट कोहली१४२३४ - कुमार संगकारा१३७०४ - रिकी पाँटिंग१३४३० - सनथ जयसूर्या१२६५० - माहेला जयवर्धने१२०००* - रोहित शर्मा.रोहितने चेंडूंच्या बाबतीत (१२९७३ चेंडू) सर्वात जलद १२,००० धावा पूर्ण करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये विराट कोहलीनंतर दुसरे स्थान पटकावले आहे. डावाच्या बाबतीतही रोहित २८२ डावांसह दुसऱ्या स्थानी आहे, विराट ( २४२) अव्वल स्थानावर आहे. सचिन तेंडूलकर ( ३००), पाँटिंग ( ३१४) व संगकारा ( ३३६) यांना रोहितने आज मागे सोडले. शुभमनने ६२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे वन डे तील ११ वे शतक ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.