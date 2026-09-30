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IND vs WI 2nd ODI : शुभमन गिलचे सलग दुसरे शतक! रोहित शर्माची त्याचदिशेने वाटचाल, पण, मोडला सचिनचा विक्रम, जगात दुसरा नंबर

SHUBMAN GILL CENTURY IN 62 BALLS: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यात शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी फलंदाजीचा धडाका लावत विक्रमांची मालिकाच रचली.
Shubman Gill second consecutive ODI century against West Indies

Shubman Gill second consecutive ODI century against West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : फलंदाजांसाठी नंदनवन खेळपट्टीवर रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला.. वेस्ट इंडिजच्या ४०५ धावांचा पाठलाग करताना भारतीय सलामीवीरांनी विंडीज गोलंदाजांना रडवले. दोघांनी एकामागून एक विक्रमांना गवसणी घातली. रोहितने आजच्या सामन्यातून वन डे क्रिकेटमध्ये असा एक पराक्रमक केला, जो यापूर्वी भारताच्या सचिन तेंडुलकर व विराट कोहली यांनाच करता आलेला आहे. शिवाय त्याने महान फलंदाज सचिनला याच विक्रमात मागे सोडून विराटच्या मागे दुसरे स्थान पटकावले.

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