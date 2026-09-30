IND vs WI 2nd ODI : वेस्ट इंडिजने विक्रमांचा पाऊस पाडला, पण आपला कुलदीप यादव कमी नाही पडला; नोंदवला जबरदस्त पराक्रम...

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाने अशक्य अशी कामगिरी शक्य करून दाखवली... भारताविरुद्ध आतापर्यंत वन डे क्रिकेटमध्ये दक्षिण आफ्रिका ( ४ बाद ४३८) आणि श्रीलंका ( ८ बाद ४११) यांनाच चारशेपार धावा करता आल्या होत्या आणि त्या स्पेशल क्लबमध्ये आज वेस्ट इंडिजचा संघ जाऊन बसला. जॉन कॅम्बेल, शे होप व आमीर जांगू यांच्या शतकांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने गुवाहाटी येथील दुसऱ्या वन डे सामन्यात ७ बाद ४०५ धावांचा डोंगर उभा केल्या. विंडीजची ही वन डे क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. .सलामीवीर जॉन कॅम्बेलने ६८ चेंडूंत ९ चौकार व ५ षटकारांसह १०१ धावा कुटल्या. त्याने ६६ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे भारताविरुद्धचे विंडीज फलंदाजाचे वेगवान शतक ठरले. त्याने कर्णधार शे होपसह दुसऱ्या विकेटसाठी ११० धावांची भागीदारी केली. होप व आमीर जांगू या जोडीने भारतीय गोलंदाजांच्या नाकी नऊ आणले. या दोघांनी १३१ चेंडूंत १८१ धावा जोडल्या. होप ९४ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह १०४ धावांवर माघारी परतला.जांगूने ७७ चेंडूंत १३ चौकार व ३ षटकारांचा पाऊस पाडताना ११४ धावा केल्या आणि विंडीजला ४०० पार पोहोचवले. रोस्टन चेसने २९ धावांची नाबाद खेळी केली. भारताकडून गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव व रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IND vs WI 2nd ODI : वेस्ट इंडिजने इतिहास घडवला! सर्वोच्च धावसंख्या, भारताविरुद्ध वर्ल्ड रेकॉर्ड; कॅम्बेल, होप अन् जांगूचे शतक, ४०० पार .Highest ODI totals for West Indies७-४०५ वि. भारत, गुवाहाटी २०२६३८९ वि. इंग्लंड, सेंट जॉर्ज, २०१९७-३८५ वि. आयर्लंड, डुबलिन, २०२५३-३८१ वि. आयर्लंड, डुबलिन, २०१९६-३७४ वि. नेदरलँड, हरारे, २०२३Highest ODI totals vs India४-४३८ दक्षिण आफ्रिका, वानखेडे,२०१५८ - ४११ श्रीलंका, राजकोट, २००९७-४०५ वेस्ट इंडिज, गुवाहाटी, २०२६४-३८९ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, २०२०३-३८७ इंग्लंड, लॉर्ड्स, २०२६.Most runs conceded by an Indian bowler in an ODI106 भुवनेश्वर कुमार वि. द. आफ्रिका, वानखेडे 2015102 विनय कुमार वि. ऑस्ट्रेलिया, बंगळुरू 201397 गुरनूर ब्रार वि. इंग्लंड, लॉर्ड्स 202696 गुरनूर ब्रार वि. वेस्ट इंडिज, गुवाहाटी 202692 भुवनेश्वर कुमार वि. न्यूझीलंड, कानपूर 2017 .कुलदीप यादवचा पराक्रमकुलदीप यादव - २०० वन डे बळी घेणारा सर्वात वेगवान भारतीय फिरकीपटूFewest ODIs to 200 wickets (India)१०४ मोहम्मद शमी१२३ कुलदीप यादव१३३ अजित आगरकर१४४ झहीर खान१४७ अनिल कुंबळे/जवागल श्रीनाथफिरकीपटूंमध्ये २०० वन डे बळींसाठी सर्वात कमी चेंडू५४५१ सकलेन मुश्ताक५७८२ रशीद खान६३१९ कुलदीप यादव६३८५ ॲडम झाम्पा६८८१ आदिल रशीद६९८३ शेन वॉर्न.औकिब नबीने ८४ धावा दिल्या. वन डे पदार्पणातील भारतीय गोलंदाजाची ही सर्वाधिक धावसंख्या आहे. यापूर्वी १९७५ मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध ११ षटकांत ८३ धावा देणाऱ्या करसन घावरींचा विक्रम त्याने मोडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.