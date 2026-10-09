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IND vs WI 2nd T20I: वेस्ट इंडिजला आली लहर, केला कहर! भारताचे २५० धावांचे विक्रमी लक्ष्य सहज पार केले, शे होपचे नाबाद शतक

India vs West Indies 2nd T20I record-breaking run chase: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० सामन्यात धावांचा अक्षरशः पाऊस पाहायला मिळाला. भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत २४९ धावांचा डोंगर उभा केला होता. मात्र, वेस्ट इंडिजच्या आक्रमक फलंदाजांनी या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला.
West Indies chase down 250-run target against India in 2nd T20I

West Indies chase down 250-run target against India in 2nd T20I

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 2nd T20I Marathi Cricket News: गोलंदाजांच्या चिंधड्या कशा उडवल्या जातात, हे भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पाहायला मिळाले. भारताच्या २४९ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या विंडीजने ५८ धावांत ३ फलंदाज गमावले खरे, परंतु त्यांनी त्यांचा इंगा दाखवला. षटकारांचा नुसता धो धो पाऊस पाडताना त्यांनी सामन्यात विक्रमी विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. Shai Hope ने नाबाद शतक झळकावले आणि विंडीजचा हा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या धावांचा यशस्वी पाठलाग ठरला.

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