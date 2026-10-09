IND vs WI 2nd T20I: वेस्ट इंडिजला आली लहर, केला कहर! भारताचे २५० धावांचे विक्रमी लक्ष्य सहज पार केले, शे होपचे नाबाद शतक

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Cricket News: गोलंदाजांच्या चिंधड्या कशा उडवल्या जातात, हे भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पाहायला मिळाले. भारताच्या २४९ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या विंडीजने ५८ धावांत ३ फलंदाज गमावले खरे, परंतु त्यांनी त्यांचा इंगा दाखवला. षटकारांचा नुसता धो धो पाऊस पाडताना त्यांनी सामन्यात विक्रमी विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. Shai Hope ने नाबाद शतक झळकावले आणि विंडीजचा हा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या धावांचा यशस्वी पाठलाग ठरला..संजू सॅमसनने ४१ चेंडूंत ९ चौकार व ४ षटकारांसह ८२ धावा कुटून टिकाकारांची बोलती बंद केली आणि भारताचा पाया मजबूत केला. त्याला अभिषेक शर्मा ( २०) व इशान किशन ( ४३) यांची तुल्यबळ साथ मिळाली. हे तिन्ही फलंदाज माघारी परतल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर व तिलक वर्मा यांनी अविश्वसनीय फटकेबाजी करून संघाला ५ बाद २४९ धावांपर्यंत पोहोचवले. विंडीजविरुद्ध भारताची ही ट्वेंटी-२०तील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. श्रेयसने १८ चेंडूंत ४०, तर तिलकने तेवढ्याच चेंडूंत नाबाद ४४ धावा कुटल्या..IND vs WI 2nd T20I: W,W,W! ज्याने आस दाखवली, त्यानेच माती खाल्ली; Mayank Yadav च्या चूकीने मॅच गेल्यात जमा, नेमकं काय घडलं?.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या विंडीजला मयांक यादवने पहिल्याच षटकात दोन धक्के दिले. त्याने कामिल पूरन ( ४) व शिमरोन हेटमायर ( ०) यांना सलग चेंडूवर बाद केले. रोव्हमन पॉवेल ( २४) चा त्रिफळा उडवून मयांकने तिसरी विकेट पूर्ण केली, पंरतु त्याने शेरफाने रुदरफोर्डचा सोडलेला झेल महागात पडला. रुदरफोर्ड व कर्णधार शे होप यांनी चौथ्या विकेटसाठी १२० धावांची भागीदारी करून विंडीजला १४ षटकांत १७८ धावांपर्यंत पोहोचवले. .विंडीजचा विजय टप्प्यात असताना कुलदीप यादवने ही जोडी तोडली. रुदरफोर्ड ३७ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह ८४ धावांवर झेलबाद झाला. विंडीजला विजयासाठी २४ चेंडूंत ५१ धावांची गरज असताना कुलदीपच्या डावातील शेवटच्या षटकात होप व रोमारिओ शेफर्डने २४ धावा कुटल्या. विंडीजसाठी चौथ्या आणि त्याखालील क्रमांकासाठी सर्वोत्तम भागीदारीत होप-रुदरफोर्डने दुसरे स्थान पटकावले. शे होपने षटकारासह स्वतःचे दुसरे शतक अन् विंडीजचा विजय पक्का केला. तो ४५ चेंडूंत ६ चौकार व ९ षटकारांसह १०२ धावांवर नाबाद राहिला. शेफर्डने १३ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ३४ धावा केल्या. विंडीजने १८.३ षटकांत ४ विकेट्सच्या मोबदल्यात २५२ धावांसह विजय पक्का केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.