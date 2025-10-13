IND vs WI 2nd Test Live: कुलदीप यादवने १० चेंडूंत विंडीजचे कंबरडे मोडले! २ शतकं होऊनही पाहुणे रडले, शेवटच्या विकेटने भारताला झुंजवले

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या कसोटीत भारतासमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. जॉन कॅम्बेल व शे होप यांच्या शतकांनी विंडीजला आघाडी मिळवून दिली होती. भारताने फॉलऑन दिल्यानंतर विंडीजकडून मिळालेली टक्कर सर्वांना थक्क करणारी होती. फॉलोऑन देण्याचा भारताचा डाव फसला असे वाटत असताना कुलदीप यादवने ( Kuldeep Yadav) चेंडू फिरवला अन् पटापट विकेट्स घेतल्या. रवींद्र जडेजाने चौथ्या दिवशी भारताला पहिले यश मिळवून दिले, त्यानंतर मोहम्मद सिराज व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी चांगला मारा केला. पण, जस्टीन ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स या जोडीने दहाव्या विकेटसाठी ७९ धावा जोडून भारतासमोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली..भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केल्यानंतर हाही सामना डावाने जिंकू असा अंदाज होता. कुलदीप यादवच्या पाच व रवींद्र जडेजाच्या ३ विकेट्सने विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गुंडाळला. त्यानंतर भारताने फॉलो ऑन दिले आणि विंडीजकडून अनपेक्षित लढत पाहायला मिळाली. तेजनारायण चंद्रपॉल ( १०) व एलिक अथानाझे ( ७) यांना अनुक्रमे मोहम्मद सिराज व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी बाद केले. २ बाद ३५ वरून विंडीजचा डाव सावरण्याची जबाबदारी जॉन कॅम्बेल व शे होप या जोडीने घेतली..IND vs WI 2nd Test Live: भन्नाट चेंडू... मोहम्मद सिराजने विंडीजच्या शतकवीराला 'गुडघे' टेकायला भाग पाडले; नावावर मोठा विक्रम .या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १७७ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. कॅम्बेलने षटकाराने आपले कसोटीतील पहिले शतक पूर्ण केले आणि षटकार खेचून पहिले शतक साजरे करणारा तो सहावा वेस्ट इंडियन फलंदाज ठरला. रवींद्र जडेजाच्या फिरकीवर तो पायचीत झाला. कॅम्बेलने १९९ चेंडूंत १२ चौकार व ३ षटकारांसह ११५ धावा केल्या. या विकेटनंतर होप व कर्णधार रॉस्टन चेस यांनी अर्धशतकीय भागीदारी केली..होपने ८ वर्षानंतर कसोटीत शतक झळकावले आणि त्याला मोहम्मद सिराजने त्रिफळाचीत केले. तो २१४ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारांसह १०३ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कुलदीप यादवने फास आवळला. त्याने चेस ( ४०), तेव्हिन इमलाच ( ६) व खॅरी पिएरे ( ०) यांना सलग दोन षटकांत बाद करून विंडीजला बॅकफूटवर फेकले. .IND vs WI 2nd Test Live: जॉन कॅम्बेलने शतकासह इतिहास रचला! व्हीव्ह रिचर्ड्स, कपिल देव यांच्या पंक्तित बसला; भारताचा डाव फसला .त्यानंतर गिलने प्रमुख गोलंदाज जसप्रीतला पाचारण केले आणि त्याने दोन विकेट्स घेऊन वेस्ट इंडिजचा डाव कोसळवून टाकला. पण, शेवटच्या विकेटसाठी जेडन सिल्स व जस्टीन ग्रिव्ह्स जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि अर्धशतकी भागीदारी केली. २०१३ नंतर विंडीजचा संघ प्रथमच दुसऱ्या डावात ३५० हून अधिक धावा करण्यात यशस्वी ठरला. विंडीजच्या दुसऱ्या डावातील ही दुसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. ४३ धावांवर ग्रिव्ह्सचा झेल यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेलने टाकला. ग्रिव्ह्सने ८४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. बूमराहने ३२ धावांवर सिल्सला बाद केले आणि विंडीजचा दुसरा डाव ३९० धावांवर गडगडला. भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले. सिल्स व गिव्ह्स यांनी दहाव्या विकेटसाठी ७९ धावांची भागीदारी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.