Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: कुलदीप यादवने १० चेंडूंत विंडीजचे कंबरडे मोडले! २ शतकं होऊनही पाहुणे रडले, शेवटच्या विकेटने भारताला झुंजवले

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : दिल्ली कसोटीत भारताच्या फिरकीपटू कुलदीप यादवने केवळ १० चेंडूत वेस्ट इंडिजचा कणा मोडला. दोन फलंदाजांनी शतकं झळकावली तरी शेवटी पाहुण्यांना त्याचा फायदा घेता आला नाही.
Kuldeep Yadav produced a magical spell

Kuldeep Yadav produced a magical spell

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या कसोटीत भारतासमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. जॉन कॅम्बेल व शे होप यांच्या शतकांनी विंडीजला आघाडी मिळवून दिली होती. भारताने फॉलऑन दिल्यानंतर विंडीजकडून मिळालेली टक्कर सर्वांना थक्क करणारी होती. फॉलोऑन देण्याचा भारताचा डाव फसला असे वाटत असताना कुलदीप यादवने ( Kuldeep Yadav) चेंडू फिरवला अन् पटापट विकेट्स घेतल्या. रवींद्र जडेजाने चौथ्या दिवशी भारताला पहिले यश मिळवून दिले, त्यानंतर मोहम्मद सिराज व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी चांगला मारा केला. पण, जस्टीन ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स या जोडीने दहाव्या विकेटसाठी ७९ धावा जोडून भारतासमोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Mohammed Siraj
Jasprit Bumrah
kuldeep yadav
cricket news today
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com