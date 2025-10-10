Cricket

IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालच्या १७३ धावा, सर डॉन ब्रॅडमननंतर 'पठ्ठ्याचं'च नाव; भारताची पहिल्या दिवशी मोठी धावसंख्या

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या दुसऱ्या कसोटीत यशस्वी जैस्वालने पुन्हा एकदा विक्रमांची आतषबाजी केली. पहिल्या दिवशी त्याने दमदार १७६ धावा करत कसोटी कारकिर्दीतील आणखी एक मोठं शतक आपल्या नावावर केलं.
Yashasvi Jaiswal celebrates his 150+ knock in the 2nd Test vs West Indies

Yashasvi Jaiswal celebrates his 150+ knock in the 2nd Test vs West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वाल आणि साई सुदर्शन या डावखुऱ्या फलंदाजांनी दुसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवला. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात दिल्लीत सुरू असलेल्या कसोटीत यशस्वीने शतकी खेळी केली. Sai Sudharsanचे शतक १३ धावांनी हुकल्याचे दुःख भारतीय चाहत्यांना सहन करावे लागले. यशस्वीने दिवसअखेर नाबाद खेळी करताना सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या विक्रमाच्या पंक्तित मानाचे स्थान पटकावले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Sachin Tendulkar
Yashasvi Jaiswal
test cricket
West Indies Cricketer
cricket news today
Yashasvi Jaiswal performance
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com