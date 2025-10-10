IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालच्या १७३ धावा, सर डॉन ब्रॅडमननंतर 'पठ्ठ्याचं'च नाव; भारताची पहिल्या दिवशी मोठी धावसंख्या

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वाल आणि साई सुदर्शन या डावखुऱ्या फलंदाजांनी दुसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवला. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात दिल्लीत सुरू असलेल्या कसोटीत यशस्वीने शतकी खेळी केली. Sai Sudharsanचे शतक १३ धावांनी हुकल्याचे दुःख भारतीय चाहत्यांना सहन करावे लागले. यशस्वीने दिवसअखेर नाबाद खेळी करताना सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या विक्रमाच्या पंक्तित मानाचे स्थान पटकावले. .शुभमन गिलने सहा सामन्यानंतर टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. लोकेश राहुलने ३८ धावांची खेळी करताना यशस्वीसह पहिल्या विकेटसाठी ५८ धावा जोडल्या. जोमेल वॉरिकनच्या अप्रतिम चेंडूवर लोकेश फसला अन् यष्टीचीत होऊन माघारी परतला. त्यानंतर यशस्वी व सुदर्शन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. ही जोडी तोडण्याची संधी विंडीजला चालून आली होती, पंरतु जोमेलने सुदर्शनचा सोपा झेल टाकला. त्यानंतर ही विकेट मिळवण्यासाठी विंडीजला खूप कष्ट घ्यावे लागले..IND vs WI 2nd Test Live : साई सुदर्शनचे शतक थोडक्यात हुकलं! पठ्ठ्याने यशस्वी जैस्वालसह नोंदवला भारी विक्रम, १९६१ नंतर घडला असा पराक्रम.यशस्वीने कसोटीतील त्याचे सातवे शतक पूर्ण करताना अनेक विक्रम मोडले. सर डॉन ब्रॅडमन ( १२ ), सचिन तेंडुलकर ( ११ ) व सर गॅरी सोबर्स ( ९) यांच्यानंतर २३ व्या वर्षी सर्वाधिक कसोटी शतकं झळकावणाऱ्यांमध्ये यशस्वीचे ( ७) नाव आले आहे. सुदर्शनच्या खेळीला ६९व्या षटकात जोमेल वॉरिकनने ब्रेक लावला. तो १६५ चेंडूंत १२ चौकारांसह ८७ धावांवर पायचीत झाला. यशस्वीसह त्याची १९३ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली..खेळपट्टी फिरकीला चांगली साथ देत होती आणि ही गोष्ट भारतासाठी विशेषतः रवींद्र जडेजाला सुखावणारी ठरणारी होती. यशस्वीने १५० धावांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर आणखी एक विक्रम नावावर केला. गौतम गंभीर व रोहित शर्मा यांच्यापेक्षा जास्त ( ५) सलामीवीर म्हणून कसोटीत १५०+ धावांची खेळी करण्याचा मान त्याने पटकावला. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक! सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, सुदर्शनसोबत जमवली जबरदस्त जोडी .या विक्रमात वीरेंद्र सेहवाग ( १४) व सुनील गावस्कर ( ११) हे त्याच्या पुढे आहेत. पण, वयाची २४ शी पूर्ण होण्यापूर्वी सर्वाधिक १५०+ धावांची खेळी करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये यशस्वी ( ५) आता सर डॉन ब्रॅडमन ( ८) यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यशस्वीने आज सचिन तेंडुलकर, ग्रॅमी स्मिथ व जावेद मियाँदाद ( ४) यांन मागे टाकले. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताने २ बाद ३१८ धावा केल्या आहेत. यशस्वी २५३ चेंडूंत २२ चौकारांसह १७३ धावांवर नाबाद आहे, तर शुभमन गिलनेही नाबाद २० धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.