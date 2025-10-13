Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: भन्नाट चेंडू... मोहम्मद सिराजने विंडीजच्या शतकवीराला 'गुडघे' टेकायला भाग पाडले; नावावर मोठा विक्रम

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : दिल्ली कसोटीत भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने पुन्हा एकदा आपल्या धारदार गोलंदाजीने चाहत्यांची मने जिंकली. वेस्ट इंडिजच्या शतकवीर शे होप याला त्याने भन्नाट चेंडूवर बाद करत त्याने इतिहास रचला.
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : वेस्ट इंडिज संघाने दुसऱ्या कसोटीत फॉलो ऑन स्वीकारूनही दुसऱ्या डावात आघाडी घेतली. भारतीय गोलंदाजांसमोर दुसऱ्या डावात विंडीजच्या फलंदाजांनी आव्हान उभे केले. जॉन कॅम्बेल व शे होप यांच्या शतकांनी विंडीजला आघाडी मिळवून दिली. शे होपने ८ वर्षानंतर कसोटीत शतक झळकावले आणि डोईजड होऊ पाहणाऱ्या या फलंदाजाला मोहम्मद सिराजने ( Mohammed Siraj) भन्नाट चेंडूवर त्रिफळाचीत केले. या विकेटसह सिराजने मोठा विक्रम नावावर केला.

