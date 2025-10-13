IND vs WI 2nd Test Live: भन्नाट चेंडू... मोहम्मद सिराजने विंडीजच्या शतकवीराला 'गुडघे' टेकायला भाग पाडले; नावावर मोठा विक्रम

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : वेस्ट इंडिज संघाने दुसऱ्या कसोटीत फॉलो ऑन स्वीकारूनही दुसऱ्या डावात आघाडी घेतली. भारतीय गोलंदाजांसमोर दुसऱ्या डावात विंडीजच्या फलंदाजांनी आव्हान उभे केले. जॉन कॅम्बेल व शे होप यांच्या शतकांनी विंडीजला आघाडी मिळवून दिली. शे होपने ८ वर्षानंतर कसोटीत शतक झळकावले आणि डोईजड होऊ पाहणाऱ्या या फलंदाजाला मोहम्मद सिराजने ( Mohammed Siraj) भन्नाट चेंडूवर त्रिफळाचीत केले. या विकेटसह सिराजने मोठा विक्रम नावावर केला. .जॉन कॅम्बेलच्या शतकाने वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या डावात चांगले पुनरागमन करून दिले आहे. भारताच्या ५ बाद ५१८ धावांच्या उत्तरात विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गडगडला. त्यामुळे पाहुण्यांना फॉलोऑन दिला गेला आणि दुसऱ्या डावात भारताच्या गोलंदाजांची दमछाक झाली. विंडीजने चौथ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ३ बाद २५२ धावा केल्या आणि ते १८ धावांनी अजूनही पिछाडीवर आहेत. कॅम्बेल व शे होप यांनी १७७ धावांची भागीदारी करून सामन्यात रंगत आणली..PAK vs SA 1st Test: भारतीय वंशाच्या Senuran Muthusamy समोर पाकिस्तानने गुडघे टेकले! शेजाऱ्यांच्या घरात घुसून राडा....कॅम्बेल १९९ चेंडूंत ११५ धावा करून बाद झाला, परंतु त्याने पहिल्या शतकासह अनेक विक्रम नोंदवले. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर कॅम्बेलने त्याचे पहिले कसोटी शतक झळकावून व्हीव्ह रिचर्ड्स व कपिल देव यांच्या पंक्तित स्थान मिळवले. कपिल व व्हीव्ह यांनीही त्यांचे पहिले कसोटी शतक हे दिल्लीच्या याच मैदानावर झळकावले होते. कॅम्बेलनंतर शे होपने मोर्चा सांभाळला आणि शतक पूर्ण केले. त्याने ८ वर्षानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये शतक झळकावले आहे. दोन शतकांमध्ये त्याने सर्वाधिक ५८ डाव खेळले आहेत आण विंडीजच्या फलंदाजासाठी हा खूप मोठा काळ ठरला..IND vs WI 2nd Test Live: जॉन कॅम्बेलने शतकासह इतिहास रचला! व्हीव्ह रिचर्ड्स, कपिल देव यांच्या पंक्तित बसला; भारताचा डाव फसला .यापूर्वी जेर्मेन ब्लॅकवूडने २०१५ ते २० मध्ये ४७ डावानंतर शतक झळकावले होते. होप २१४ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारासह १०३ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. मोहम्मद सिराजने टाकलेल्या चेंडूने बॅटची आतील किनार घेत यष्टींचा वेध घेतला. १४ वर्षानंतर वेस्ट इंडिजच्या दोन फलंदाजांनी कसोटीच्या एका डावात भारताविरुद्ध शतक झळकावले. भारतात एकाच डावात दोन शतक झळाकवण्याची २०२३ नंतरची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये अहमदाबाद कसोटीत उस्मान ख्वाजा ( १८०) व कॅमेरून ग्रीन ( ११४) यांनी शतक झळकावले होते..मोहम्मद सिराज २०२५ मध्ये कसोटीत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. त्याने ८ सामन्यांत आतापर्यंत ३७ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि त्याने झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझारबानी ( ३६) याला मागे टाकले. मिचेल स्टार्क व नॅथन लायन हे अनुक्रमे २९ व २४ विकेट्ससह तिसऱ्या व चौथ्या, तर जोमेल वॉरिकन २३ विकेट्सह पाचव्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.