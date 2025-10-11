Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: Ohh Shit..! चेंडू एवढ्या जोरात आदळला, तरी Sai Sudharsan जागचा नाही हलला; कसला भारी कॅच घेतला, पाहा स्लो मोशन Video

India vs West Indies 2nd Test Marathi News : दिल्लीतील भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीत साई सुदर्शनने मैदानावर जबरदस्त झेल घेतला. चेंडू एवढ्या जोरात त्याला लागला की, क्षणभर तो जागच्या जागी थबकला. पण त्याने चेंडू खाली पडू दिला नाही.
Sai Sudharsan’s brilliant catch in IND vs WI 2nd Test leaves fans in awe

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या कसोटीत भारताच्या ५१८ धावांचा पाठलाग करताना २१ धावांवर पहिला धक्का बसला. जॉन कॅम्बेल व तेजनारायण चंद्रपॉल यांनी सावध खेळ करताना ७ षटकं खेळून काढली. पण, कर्णधार शुभमन गिलने फिरकीपटू रवींद्र जडेजाला गोलंदाजीसाठी आणले अन् साई सुदर्शनने ( Sai Sudharsan’s Stunning Catch ) अविश्वसनीय झेल घेऊन विंडीजला धक्का दिला. कॅम्बेल १० धावावंर बाद झाला, परंतु सुदर्शनच्या या अविश्वसनीय झेलची चर्चा रंगलीय.

