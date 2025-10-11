IND vs WI 2nd Test Live: Ohh Shit..! चेंडू एवढ्या जोरात आदळला, तरी Sai Sudharsan जागचा नाही हलला; कसला भारी कॅच घेतला, पाहा स्लो मोशन Video

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या कसोटीत भारताच्या ५१८ धावांचा पाठलाग करताना २१ धावांवर पहिला धक्का बसला. जॉन कॅम्बेल व तेजनारायण चंद्रपॉल यांनी सावध खेळ करताना ७ षटकं खेळून काढली. पण, कर्णधार शुभमन गिलने फिरकीपटू रवींद्र जडेजाला गोलंदाजीसाठी आणले अन् साई सुदर्शनने ( Sai Sudharsan’s Stunning Catch ) अविश्वसनीय झेल घेऊन विंडीजला धक्का दिला. कॅम्बेल १० धावावंर बाद झाला, परंतु सुदर्शनच्या या अविश्वसनीय झेलची चर्चा रंगलीय. .भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला. पहिल्या दिवसाच्या २ बाद ३१८ धावांमध्ये आज भारताने दोनशे धावांची भर घातली. यशस्वी जैस्वालचे द्विशतकाचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्याला २५८ चेंडूंत २२ चौकारांसह १७५ धावांवर धावबाद होऊन माघारी जावे लागले. नितीश कुमार रेड्डी ( ४३) व ध्रुव जुरेल ( ४४) यांनी कर्णधार गिलसह दमदार भागिदीरी केली. .IND vs WI 2nd Test: कॅप्टन शुभमन गिलचं खणखणीत शतक; रोहित शर्माला मागे टाकून धोनी-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.शुभमन व नितीश यांनी चौथ्या विकेटसाठी १०३ चेंडूंत ९१ धावा जोडल्या, तर शुभमन व ध्रुव यांनी १५५ चेंडूंत १०२ धावांची भागीदारी केली. ध्रुवची विकेट पडल्यानतंर भारताने पहिला डाव घोषित केला. शुभमन १९६ चेंडूंत १६ चौकार व २ षटकारांसह १२९ धावांवर नाबाद राहिला. विंडीजच्या जोमेल वॉरिकनने तीन विकेट्स घेतल्या. .कॅम्बेल व चंद्रपॉल या जोडीला सुदर्शनने धक्का दिला. जड्डूच्या गोलंदाजीवर कॅम्बेलने स्वीप शॉट मारला आणि शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या सुदर्शनच्या बोटाला चेंडू लागला. त्यानंतर तो हेल्मेटवर आदळला. प्रचंड वेदना होत असतानाही तो उभा राहिला आणि चेंडूवरील ताबा सुटू दिला नाही. त्याने प्राथमिक उपचार घेतले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा विंडीजच्या २२ षटकांत १ बाद ५३ धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.