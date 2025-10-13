IND vs WI 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वाल 'हे' काय केलंस? बिचाऱ्या पोरी आशेनं आल्या होत्या अन् तू... Mystry Girls Reaction

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : कसोटी क्रिकेट किती रोमांचक असते, याची प्रचिती दिल्ली कसोटीत पुन्हा एकदा आली. भारताच्या ५१८ धावांच्या प्रत्युत्तरात वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गडगडला. २७० धावांची पिछाडी भरून काढण्यासाठी विंडीजचा संघ पुन्हा फलंदाजीला आला आणि त्यांनी अनपेक्षित खेळ केला. जॉन कॅम्बेल व शे होप यांनी शतक झळकावून ही पिछाडी भरून काढली.. त्यानंतर कुलदीप यादव व जसप्रीत बुमराहने पटापट विकेट घेत भारताला सामन्यात आणले. आता विंडीजचा संघ ऑल आऊट होईल, असे वाटताना दहाव्या विकेटची जोडी जमली अन् भारतासमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. त्यात यशस्वी जैस्वालने ( Yashasvi Jaiswal ) चाहत्यांना धक्का देणारी कृती केली. .यशस्वीचे पहिल्या डावात द्विशतक थोडक्यात हुकले, त्याला १७५ धावांवर रन आऊट व्हावे लागले. शुभमन गिलच्या नाबाद १२९ धावांनी संघाला ५ बाद ५१८ धावांपर्यंत पोहोचवले. ध्रुव जुरेल ( ४४) व नितीश कुमार रेड्डी ( ४३) यांनी चांगला खेळ केला. आता एवढ्या धावा केल्यानंतर विंडीजचा संघ ढेापाळेल हे निश्चित होते आणि झालेही तसेच. कुलदीप यादव ( ५-८२) व रवींद्र जडेजा ( ३-४६) यांनी विंडीजचा पहिला डाव ८१.५ षटकांत २४८ धावांवर गुंडाळला. .सटासट...! IND vs WI सामन्यात तरुणीने शेजारी बसलेल्या तरुणाच्या कानाखाली जाळ काढला, Video Viral.भारताने फॉलो ऑन देताना विंडीजला ३५ धावांवर दोन धक्के दिले. पण, कॅम्बेल व होप ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. फलंदाजीसाठी पोषक खेळपट्टीचा पुरेपूर वापर करून त्यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १७७ धावा जोडल्या. कॅम्बेल ११५ धावांवर, तर होप १०३ धावांवर माघारी परतले. त्यानंतर विंडीजचा डाव गडगडला. कुलदीपने दोन षटकांत तीन धक्के दिले. जस्टीन ग्रिव्ह्स दुसऱ्या बाजूला उभा राहून विकेट्सचे सत्र पाहत होता. .त्याला एक साथिदार मैदानावर उभा राहण्यासाठी हवा होता आणि ११व्या क्रमांकावर आलेल्या जेडन सिल्सने ती साथ दिली. ग्रिव्ह्स व सिल्स यांनी दहाव्या विकेटसाठी ७९ धावा जोडून विंडीजला ९ बाद ३११ धावांवरून ३९० धावांपर्यंत पोहोचवले. कुलदीप व जसप्रीत यांनी प्रत्येकी ३, तर मोहम्मद सिराजने २ विकेट्स घेतल्या. .वेस्ट इंडिजने १२० धावांची आघाडी घेतली, चाहत्यांना १९९७ ची 'ती' मॅच आठवली! सचिन, द्रविड, गांगुलीचा संघ तेव्हा 'वाईट' हरला होता.१२१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना यशस्वी जैस्वालने दुसऱ्याच षटकात घाई केली. त्याला हा सामना लवकर संपवायचा होता आणि जोमेल वॉरिकनने त्याच्यासाठी सापळा रचलाच होता. यशस्वीने पहिल्या षटकात सुरेख चौकार खेचले, परंतु दुसऱ्या षटकात उत्तुंग फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो सीमारेषेवर झेलबाद झाला. यशस्वीने टोलावलेला चेंडू अन् त्याचा पकडला गेलेला झेल, या दरम्यान दोन मुलींच्या चेहऱ्यावरील हावभाव प्रचंड व्हायरल झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.