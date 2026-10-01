Cricket

IND vs WI 3rd ODI: टीम इंडियाला धक्का, दुखापत पुन्हा मानगुटीवर बसली; तिसऱ्या वन डेतून प्रमुख खेळाडूची माघार

TEAM INDIA HIT BY ANOTHER INJURY SETBACK: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा दुखापतीमुळे मालिकेतील अखेरच्या सामन्यात खेळणार नाही.
Prasidh Krishna ruled out of 3rd ODI vs West Indies

Prasidh Krishna ruled out of 3rd ODI vs West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
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Prasidh Krishna ruled out of 3rd ODI vs West Indies: भारतीय संघाच्या मानगुटीवर बसलेलं दुखापतीचं भूत काही केल्या उतरण्याचं नाव घेत नाही. प्रत्येक मालिकेत कोणत्या ना कोणत्या खेळाडूला दुखापत होतेय आणि त्याला भारत-वेस्ट इंडिज मालिका अपवाद ठरलेली नाही. भारताने तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. पण, तिसऱ्या सामन्यापूर्वी भारताला धक्का बसला आहे आणि प्रमुख खेळाडूने माघार घेतली आहे.

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