IND vs WI 3rd ODI: टीम इंडियाला धक्का, दुखापत पुन्हा मानगुटीवर बसली; तिसऱ्या वन डेतून प्रमुख खेळाडूची माघार

Prasidh Krishna ruled out of 3rd ODI vs West Indies: भारतीय संघाच्या मानगुटीवर बसलेलं दुखापतीचं भूत काही केल्या उतरण्याचं नाव घेत नाही. प्रत्येक मालिकेत कोणत्या ना कोणत्या खेळाडूला दुखापत होतेय आणि त्याला भारत-वेस्ट इंडिज मालिका अपवाद ठरलेली नाही. भारताने तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. पण, तिसऱ्या सामन्यापूर्वी भारताला धक्का बसला आहे आणि प्रमुख खेळाडूने माघार घेतली आहे..भारतीय संघाने दुसऱ्या वन डेत विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करून इतिहास घडवला. विंडीजने जॉन कॅम्बेल, शे होप व आमीर जांगू यांच्या शतकांच्या जोरावर ४०५ धावांचा डोंगर उभा केला. पण, त्याला रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी सडेतोड उत्तर दिले. फलंदाजांना पोषक खेळपट्टीवर शुभमनने द्विशतक झळकावले, तर रोहितने शतकी मेजवानी दिली. भारताने ४३.३ षटकांत हे लक्ष्य पार केले..IND vs SL Semi Final : भारताला दिवसा 'चांदण्या' दिसल्या! ९ फलंदाज घेऊन उतरले, पण इशान किशन, वैभव सूर्यवंशीमुळे वाचली लाज.IND vs WI तिसरा सामना ३ ऑक्टोबरला होणार आहे आणि त्या सामन्यातून प्रमुख गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने ( Prasidh Krishna ) माघार घेतली आहे. प्रसिद्ध कृष्णाला किरकोळ दुखापत अर्थात ‘निगल’ झाल्याने त्याला तिसऱ्या वन डेसाठी उपलब्ध राहता येणार नाही. प्रसिद्धने या मालिकेत दोन सामन्यांत केवळ ३ विकेट्स घेतल्या आणि १०५ धावा दिल्या. त्याच्या अनुपस्थितीत मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन अपेक्षित आहे..भारतीय संघाने पहिल्या दोन्ही वन डे सामन्यात प्रमुख गोलंदाज सिराजला बाकावर बसवून गुरनूर ब्रार, आकिब नबी व नमन धीर या नव्या खेळाडूंना संधी दिली. सिराजच्या अनुपस्थितीत भारतीय गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई झालेली पाहायला मिळाली होती. पण, आता तिसऱ्या वन डेत सिराजचे खेळणे निश्चित आहे. संघ व्यवस्थापनाने काही वेगळा विचार केल्यास त्याची संधी पुन्हा जाऊ शकते..तुझ्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? Rohit Sharma याला जड्डूचा सवाल; हिटमॅनचं उत्तर ऐकून रवी शास्त्रींही हसू लागले, Video Viral .भारतीय संघ - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली. नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आकिब नबी. गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.