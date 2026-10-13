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IND vs WI 4th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा चौथा टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या!

IND VS WI 4TH T20 LIVE STREAMING: भारत-वेस्ट इंडिज चौथा टी-२० सामना १४ ऑक्टोबरला होणार आहे. सामन्याची वेळ, नाणेफेक, टीव्ही चॅनेल आणि मोबाईलवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग कुठे पाहायचे, जाणून घ्या.
IND vs WI 4th T20

IND vs WI 4th T20

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS WI 4TH T20 LIVE STREAMING: भारत आणि वेस्ट इंडिज (IND vs WI) यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील चौथा टी-२० सामना बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत.

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथ्या टी-२० सामन्यात दोन्ही संघांच्या कामगिरीवर चाहत्यांचं लक्ष असेल. हा सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथा टी-२० सामना कधी आणि कुठे होणार? हा सामना किती वाजता सुरू होईल? तसेच सामन्याचं थेट प्रक्षेपण कुठे पाहता येणार? जाणून घेऊया.

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