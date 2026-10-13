IND vs WI 4th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा चौथा टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या!

IND VS WI 4TH T20 LIVE STREAMING: भारत आणि वेस्ट इंडिज (IND vs WI) यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील चौथा टी-२० सामना बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत.भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथ्या टी-२० सामन्यात दोन्ही संघांच्या कामगिरीवर चाहत्यांचं लक्ष असेल. हा सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथा टी-२० सामना कधी आणि कुठे होणार? हा सामना किती वाजता सुरू होईल? तसेच सामन्याचं थेट प्रक्षेपण कुठे पाहता येणार? जाणून घेऊया..सामना कधी आणि कुठे खेळवला जाणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. हा सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. त्यापूर्वी अर्धा तास आधी म्हणजेच संध्याकाळी ६.३० वाजता नाणेफेक होईल..भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?.हा सामना थेट कुठे पाहता येणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथा टी-२० सामना बुधवारी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर पाहता येईल. तसेच मोबाईलवर सामना पाहायचा असेल, तर जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल..भारत आणि वेस्ट इंडिजचे टी-२० संघभारताचा टी-२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि नमन धीर..India WTC Scenario: भारताचा विजय अन् WTC मध्येही फायदा; पण फायनलं गणित अजूनही कठीणच; पाहा समीकरण.वेस्ट इंडिजचा टी-२० संघ : शाय होप (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड आणि शमर स्प्रिंगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.