IND vs WI 4th T20: भारताच्या हातातून सामना कसा निसटला? संजू सॅमसनने सांगितला टर्निंग पॉइंट; म्हणाला, “ते दोघे खेळत होते, तोपर्यंत…”

SANJU SAMSON REVEALS TURNING POINT: भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात २४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. हैदराबादमध्ये झालेल्या या सामन्यात वेस्ट इंडिजने विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली. भारतीय संघाला हा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याची संधी होती, मात्र ती हुकली. आता भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा आणि अंतिम सामना निर्णायक ठरणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघ नेमका कुठे मागे पडला आणि सामन्याचा टर्निंग पॉइंट काय होता, याबाबत संजू सॅमसनने भाष्य केलं आहे..काय म्हणाला संजू सॅमसन?वेस्ट इंडिजने भारतासमोर २४८ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने चांगली सुरुवात केली. संजू सॅमसनने अर्धशतकी खेळी करत भारताच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या. सुरुवातीच्या चार षटकांत भारताने ४० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर दोन विकेट्स गेल्या, तरी तिलक वर्मा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला..संजूने सांगितलं की, तिलक आणि नितीश चांगली फलंदाजी करत होते. दोघेही दबावाचा सामना करत वेगाने धावा काढत होते. त्यामुळे भारत सामना जिंकू शकतो, असं वाटत होतं. मात्र, १७व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर तिलक वर्मा बाद झाला आणि सामन्याचं चित्र बदललं. तिलकने ३५ चेंडूंमध्ये ४३ धावा केल्या. त्याची विकेट गेल्यानंतर भारताला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे हा क्षण सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरल्याचं संजूने सांगितलं..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.तिलक वर्मा आणि नितीश कुमार रेड्डी हे दोघेही हैदराबादच्या परिस्थितीशी परिचित आहेत. तिलक हैदराबादमध्ये खेळला आहे, तर नितीश कुमार रेड्डी आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळतो. त्यामुळे या दोघांकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा होती. दोघांनीही दबावाखाली चांगली फलंदाजी केली. मात्र, वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी स्लोअर बॉलचा चांगला वापर केला. त्यामुळे भारतीय फलंदाजांना मोठे फटके मारणं कठीण झालं..पाच विकेट्स गेल्यानंतरही तिलक आणि नितीश यांनी डावावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ही चांगली बाब असल्याचं संजूने सांगितलं. या दोघांनी भारताला विजयाच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न केला, पण तिलकची विकेट गेल्यानंतर भारताची पकड सामन्यावर कमी झाली..चौथ्या सामन्यातील पराभवामुळे पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी झाली आहे. त्यामुळे आता पाचवा आणि अंतिम सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ मालिका आपल्या नावावर करेल..IND vs WI 4th T20I : भारतीय संघाचे सावध पाऊल, वैभव सूर्यवंशी आजही बाकावर; आव्हान कायम राखण्यासाठी वेस्ट इंडीजचा कस.भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा टी-२० सामना शनिवार, १७ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल, तर नाणेफेक संध्याकाळी ६.३० वाजता होणार आहे. आता भारतीय संघ या निर्णायक सामन्यात विजय मिळवून मालिका जिंकणार का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.