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IND vs WI 5th T20I: चिन्नास्वामीवर Fire Alarm वाजला, भारतीय क्रिकेटपटूच्या फोनवर Emergency Alert अन्...; नेमकं काय घडलं?

IND vs WI 5th T20I fire alarm incident at Chinnaswamy Stadium: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचव्या ट्वेंटी-२० सामन्यादरम्यान बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर अचानक फायर अलार्म वाजल्याने एकच खळबळ उडाली. स्टेडियममध्ये सामना सुरू असताना घडलेल्या या प्रकारामुळे उपस्थितांचे लक्ष वेधले गेले.
IND vs WI 5th T20I

fire alarm rang at Bengaluru’s M Chinnaswamy Stadium during the IND vs WI 5th T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्या मालिकेतील पाचवा व शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना बंगळुरूत आज होतोय... भुवनेश्वर कुमारचे पुनरागमन, हे या सामन्यातील सर्वात चर्चेचा विषय आहे. अर्शदीप सिंगला दुखापत झाल्यामुळे त्याचे आजच्या सामन्यात खेळणे जवळपास अनिश्चित आहे, त्यामुळे भुवी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळले, अशी सर्वांचा अपेक्षा आहे. असे झाल्यास जवळपास चार वर्षानंतर भुवी भारताच्या निळ्या जर्सीत दिसेल.

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