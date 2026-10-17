IND vs WI 5th T20I: चिन्नास्वामीवर Fire Alarm वाजला, भारतीय क्रिकेटपटूच्या फोनवर Emergency Alert अन्...; नेमकं काय घडलं?

India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्या मालिकेतील पाचवा व शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना बंगळुरूत आज होतोय... भुवनेश्वर कुमारचे पुनरागमन, हे या सामन्यातील सर्वात चर्चेचा विषय आहे. अर्शदीप सिंगला दुखापत झाल्यामुळे त्याचे आजच्या सामन्यात खेळणे जवळपास अनिश्चित आहे, त्यामुळे भुवी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळले, अशी सर्वांचा अपेक्षा आहे. असे झाल्यास जवळपास चार वर्षानंतर भुवी भारताच्या निळ्या जर्सीत दिसेल..विंडीजने चौथा सामना जिंकून मालिका २-२ अशी बरोबरीत आणली आणि त्यामुळे आजच्या लढतीची अधिक उत्सुकता आहे. २००२ पासून वेस्ट इंडिजने भारतात कोणत्याही फॉरमॅटच्या मालिकेत भारताला हरवलेले नाही. तो इतिहास बदलण्याची शे होपच्या संघाला संधी आहे. या मालिकेत ९८ षटकार मारले गेले आहेत. आयसीसीच्या दोन पूर्ण सदस्य देशांमधील द्विपक्षीय मालिकेत सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम १२० आहे. ऑस्ट्रिया आणि जर्मनी या सहसदस्यांच्या मालिकेत एकूण विक्रम १३२ षटकार मारले गेले होते..IPL 2027 : राहुल द्रविड बनणार Mumbai Indians चा नवा प्रशिक्षक, रोहित शर्मा कॅप्टन? जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतरची Inside Story.वेस्ट इंडिजने १९७४/७५ मध्ये या मैदानावरचा पहिला कसोटी सामना खेळला होता आणि १९७८/७९ मध्ये ते पुन्हा येथे खेळले होते. पण विशेष म्हणजे, त्यानंतर ते येथे फक्त इथे एकदाच खेळले आहेत आणि २०१६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्यांनी श्रीलंकेला पराभूत केले होते. दहा वर्षांपूर्वीच्या त्या प्लेइंग इलेव्हनमधील फक्त डॅरेन सॅमीच सध्याच्या संघात मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत आहे..पावसाचा खोडा अन् फायर अलार्मसध्या बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर तुफान पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे नाणेफेकीला विलंब होणार हे निश्चित आहे. दरम्यान, चिन्नास्वामी स्टेडियमवर अचानक फायर अलार्म वाजल्याने एकच खळबळ उडाला होता...समालोचन कक्षात बसलेल्या आकाश चोप्राच्या मोबाईलवर तातडीने स्टुडिओ सोडण्याच्या सूचना आल्या, परंतु ही फायर ड्रील असल्याचे नंतर स्पष्ट करण्यात आले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.