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IND vs WI 5th T20I: इशान किशनचे वादळ, मोडला विक्रम; भारताने ९ षटकांच्या मॅचमध्ये किती धावा केल्या? पावसाने पुन्हा घोळ घातला

IND vs WI 5th T20I Marathi Cricket News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचव्या ट्वेंटी-२० सामन्यात इशान किशनने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर धुमाकूळ घातला. पावसामुळे हा सामना प्रत्येकी नऊ षटकांचा करण्यात आला.
IND vs WI 5th T20I

Ishan Kishan

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: पावसामुळे ९-९ षटकांच्या या सामन्यात इशान किशनचा ( Ishan Kishan) जलवा पाहायला मिळाला. सायंकाळी ७ वाजता सुरू होणे अपेक्षित असलेल्या सामन्याचा पहिला चेंडू सव्वा नऊ वाजता पडला. विंडीजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय पहिल्याच षटकात योग्य ठरला. अभिषेक शर्मा स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर इशानचे वादळ चिन्नास्वामी स्टेडियमवर घोंगावले. त्याने वादळी खेळीसह एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक षटकार खेचणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिसरे स्थान पटकावले.

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