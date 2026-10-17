IND vs WI 5th T20I: इशान किशनचे वादळ, मोडला विक्रम; भारताने ९ षटकांच्या मॅचमध्ये किती धावा केल्या? पावसाने पुन्हा घोळ घातला

India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: पावसामुळे ९-९ षटकांच्या या सामन्यात इशान किशनचा ( Ishan Kishan) जलवा पाहायला मिळाला. सायंकाळी ७ वाजता सुरू होणे अपेक्षित असलेल्या सामन्याचा पहिला चेंडू सव्वा नऊ वाजता पडला. विंडीजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय पहिल्याच षटकात योग्य ठरला. अभिषेक शर्मा स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर इशानचे वादळ चिन्नास्वामी स्टेडियमवर घोंगावले. त्याने वादळी खेळीसह एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक षटकार खेचणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिसरे स्थान पटकावले. .पावसाच्या विश्रांतीनंतर अखेर IND vs WI सामना रात्री साडे नऊ वाजता सुरू झाला. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यातून भुवनेश्वर कुमारने चार वर्षानंतर भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन केले. अर्शदीप सिंगही आजच्या सामन्यात खेळत असल्याने भारताच्या गोलंदाजीची धार अधिक तीक्ष्ण झाली आहे. किमो पॉलने पहिल्याच षटकात भारताला धक्का दिला आणि शेमार जोसेफच्या अप्रतिम झेलवर अभिषेक शर्मा ( ६) बाद झाला..IPL 2027 : राहुल द्रविड बनणार Mumbai Indians चा नवा प्रशिक्षक, रोहित शर्मा कॅप्टन? जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतरची Inside Story.त्यानंतर आलेल्या इशान किशनने २.४ षटकांच्या पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलला. त्याने १० चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३० धावांची खेळी केली आणि शेमारने ही विकेट मिळवली. एका कॅलेंडर वर्षात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांमध्ये इशानने ( ५५ षटकार, २०२६ मध्ये) तिसरे स्थान पटकावले. अभिषेकने या वर्षी एकूण ७० षटकार खेचले आहेत. सूर्यकुमार यादव या विक्रमात ६८ षटकारांसह ( २०२२) दुसऱ्या स्थानी आहे. संजू सॅमसन व श्रेयस अय्यर यांच्यावर मोठी धावसंख्या उभारण्याचे लक्ष्य होते. पण, संजू पुढच्याच षटकात ( ७ चेंडूंत १६ धावा) शमार स्पिन्सरच्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. .भारतीय संघाने २.५ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या आणि हे संघाचे वेगवान अर्धशतक ठरले. याच मालिकेत हैदराबाद येथे ३ षटकांत भारताने पन्नास धावा कुटल्या होत्या. श्रेयसला नशीबाची साथ मिळाली, तो रन आऊट होता होता वाचला अन् १८ धावांवर त्याचा सोपा झेल सुटला. पण, २२ धावांवर तो झेलबाद झाला. पण, नुकत्याच आलेल्या नमन धीरने ६,४,६ अशी फटकेबाजी करून भारतावरील दडपण झुगारून लावले. स्प्रिंगरने सामन्यातील दुसरी विकेट घेताना तिलक वर्माला ( ७) माघारी पाठवले. या विकेटनंतर पावसाची सुरुवात झाली आणि खेळ थांबला तेव्हा भारताच्या ७.४ षटकांत ५ बाद ११८ धावा झाल्या होत्या. मैदान पुन्हा कव्हर्सने झाकण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.