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IND vs WI 5th T20I: भारत-वेस्ट इंडिज पाचव्या सामन्याचा निकाल लागला... ९-९ षटकांचा सामना नेमका कुणी जिंकला?

IND vs WI 5th T20I abandoned due to rain in Bengaluru: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा आणि निर्णायक ट्वेंटी-२० सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला.
India vs West Indies T20I series ends in a 2-2 draw

India vs West Indies T20I series ends in a 2-2 draw

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies T20I series ends in a 2-2 draw: भारत-वेस्ट इंडिज ट्वेंटी-२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत असल्याने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या पाचव्या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यात पावसामुळे हा सामना दोन-अडीच तास उशीराने सुरुवात झाली आणि ९-९ षटकांच्या या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी धावांचा डोंगर उभा केला, पण भारताचा डाव संपायला आला असताना पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि विंडीजसमोर सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले अन्...

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