IND vs WI 5th T20I: भारत-वेस्ट इंडिज पाचव्या सामन्याचा निकाल लागला... ९-९ षटकांचा सामना नेमका कुणी जिंकला?

India vs West Indies T20I series ends in a 2-2 draw: भारत-वेस्ट इंडिज ट्वेंटी-२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत असल्याने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या पाचव्या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यात पावसामुळे हा सामना दोन-अडीच तास उशीराने सुरुवात झाली आणि ९-९ षटकांच्या या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी धावांचा डोंगर उभा केला, पण भारताचा डाव संपायला आला असताना पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि विंडीजसमोर सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले अन्... .पावसामुळे जरी सामना दोन-अडीच तास विलंबाने सुरू झाला असला, तरी मनोरंजनाची कोणतीच कमी दिसली नाही. IND vs WI ट्वेंटी-२० मालिकेत धावांचा पाऊस पाहायला मिळाला. तिच परंपरा बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर कायम राहिली.. ९-९ षटकांच्या या लढतीत भारताने प्रथम फलंदाजी करताना धावांचा डोंगर उभा केला. अभिषेक शर्मा (६) पहिल्याच षटकात माघारी परतल्यानंतर इशान किशन बरसला. त्याने १० चेंडूत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३० धावांची खेळी केली..तोच अपरकट, तेच पुढे येऊन षटकार खेचणे... वीरेंद्र सेहगावच्या लेकाची 'सेम टू सेम' बॅटिंग; आर्यवीरच्या १७३ धावांचा Video Viral .संजू सॅमसन ७ चेंडूंत १६, श्रेयस अय्यर १४ चेंडूंत २२ आणि नमन धीरने ६ चेंडूंत २४ धावांचे योगदान दिले. ७.४ षटकांत भारताच्या ५ बाद ११८ धावा केल्या आणि पावसामुळे पुन्हा सामना थांबवला गेला. त्यामुळे वेस्ट इंडिजसमोर ५ षटकांत ८४ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले होते. पण, पावसाचा जोर पाहता सामना रद्द करावा लागला आणि मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटली. दोन्ही संघांना संयुक्त जेतेपद दिले गेले. .Most sixes in a bilateral T20I series between FM sides 120 - इंग्लंड (वेस्ट इंडीजमध्ये), 2023/24 117 - ऑस्ट्रेलिया (वेस्ट इंडीजमध्ये), 2025 116 - न्यूझीलंड (भारतात), 2026 105 - वेस्ट इंडीज (भारतात), 2026 96 - वेस्ट इंडीज (भारतात), 2019 96 - इंग्लंड (वेस्ट इंडीजमध्ये), 2021/22 .IPL 2027 : राहुल द्रविड बनणार Mumbai Indians चा नवा प्रशिक्षक, रोहित शर्मा कॅप्टन? जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतरची Inside Story.Highest run-rates in a bilateral T20I series between FM sides10.98 - वेस्ट इंडीज (भारतात), 202610.57 - न्यूझीलंड (भारतात), 20269.63 - ऑस्ट्रेलिया (वेस्ट इंडीजमध्ये), 20259.36 - भारत (इंग्लंडमध्ये), 20269.21 - इंग्लंड (वेस्ट इंडीजमध्ये), 2023/24.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.