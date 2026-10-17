IND vs WI 5th T20I: पाऊस थांबला, ९ वाजता टॉस, सव्वा नऊ वाजता मॅच सुरू होणार; वाचा किती षटकांचा सामना रंगणार

India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पाचव्या सामन्यात पावसाने खोडा घातला होता आणि अखेर आता विश्रांती घेतली आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पावसाने विश्रांती घेतली असून सामना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पावसामुळे बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागल्यानंतर आता भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील मालिकेचा निकाल ठरवणाऱ्या लढतीसाठी सुधारित वेळ जाहीर करण्यात आली आहे. .रात्री ९ वाजता टॉस होणार असून रात्री ९.१५ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. मात्र, पावसामुळे वेळ वाया गेल्याने पूर्ण २० षटकांचा सामना होणार नाही. दोन्ही संघांना प्रत्येकी नऊ षटके खेळण्याची संधी मिळणार आहे. या नऊ षटकांच्या सामन्यात पॉवरप्ले २.४ षटकांचा असेल. त्यामुळे फलंदाजांना सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करावा लागणार आहे, तर गोलंदाजांसमोर कमी षटकांत धावा रोखण्याचे आव्हान असेल. मालिकेत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने जिंकल्यामुळे हा सामना निर्णायक ठरणार आहे..गोलंदाजांच्या धावपट्टीवरील आच्छादनही हटवण्यात आले आहे. थ्रोडाउन विशेषज्ञ रघु खेळपट्टीचा आढावा घेऊन परत ड्रेसिंग रूममध्ये गेला. दोन्ही संघांतील एकही खेळाडू अद्याप मैदानावर आलेला नाही. भुवनेश्वर कुमारसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे, कारण या सामन्यातून तो ४ वर्षानंतर भारताच्या संघात परतणार आहे. तो २०२२ मध्ये याच मैदानावर विंडीजविरुद्ध शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. .तोच अपरकट, तेच पुढे येऊन षटकार खेचणे... वीरेंद्र सेहगावच्या लेकाची 'सेम टू सेम' बॅटिंग; आर्यवीरच्या १७३ धावांचा Video Viral .सूर्यकुमार यादवकडून टी-२० संघाचे नेतृत्व स्वीकारणाऱ्या श्रेयस अय्यरचीही या निर्णायक सामन्यात कसोटी लागणार आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्धची मालिका गमावल्यास त्याच्या नेतृत्वाखालील संघाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे मालिका जिंकण्यासाठी भारतीय संघाला फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.