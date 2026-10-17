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IND vs WI 5th T20I: पाऊस थांबला, ९ वाजता टॉस, सव्वा नऊ वाजता मॅच सुरू होणार; वाचा किती षटकांचा सामना रंगणार

IND vs WI 5th T20I Marathi Cricket News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचव्या आणि निर्णायक ट्वेंटी-२० सामन्याबाबत क्रिकेट चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
IND vs WI 5th T20I: पाऊस थांबला, ९ वाजता टॉस, सव्वा नऊ वाजता मॅच सुरू होणार; वाचा किती षटकांचा सामना रंगणार
Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पाचव्या सामन्यात पावसाने खोडा घातला होता आणि अखेर आता विश्रांती घेतली आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पावसाने विश्रांती घेतली असून सामना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पावसामुळे बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागल्यानंतर आता भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील मालिकेचा निकाल ठरवणाऱ्या लढतीसाठी सुधारित वेळ जाहीर करण्यात आली आहे.

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