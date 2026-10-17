IND vs WI 5th T20I: ५-५ षटकांचा सामना? पावसाचा धुमाकूळ... किती वाजता टॉस, मॅचची वेळ... घ्या जाणून Cut off टाईम...

India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पाचव्या सामन्यात पावसाने खोडा घातला आहे. बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणारा हा सामना अजूनही पावसामुळे सुरू झालेला नाही. नाणेफेकीलाहा विलंब होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघांचे खेळाडू स्टेडियमवर पोहोचले आहेत, परंतु ते ड्रेसिंग रुममध्ये बसून पाऊस थांबण्याची प्रतिक्षा करत आहेत..विंडीजने चौथ्या सामन्यात बाजी मारून मालिकेतील त्यांचे आव्हान कायम राखले आणि ही मालिका आता २-२ अशी बरोबरीत आहे. त्यामुळे आजच्या लढतीची अधिक उत्सुकता आहे. २००२ पासून वेस्ट इंडिजने भारतात कोणत्याही फॉरमॅटच्या मालिकेत भारताला हरवलेले नाही. वेस्ट इंडिजने बंगळुरूच्या स्टेडियमवर शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०१६ मध्ये खेळला होता आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्यांनी श्रीलंकेला पराभूत केले होते..पावसाचा तांडव...बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे ६.३० वाजता होणारी नाणेफेक अजूनही झालेली नाही. बंगळुरू येथील आताच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास अजूनही मैदान झाकलेले आहेत आणि पाऊस सुरूच आहे. त्यामुळे ७:४५ वाजल्यापासून षटकांची संख्या कमी होत जाणार आहे आणि ९:४१ ही कट ऑफ वेळ ठरवली गेली आहे. त्यानंतर सामना सुरू झाल्यास ५-५ षटकांचा खेळवण्यात येईल..India’s updated T20I squad: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव, मयांक यादव, नमन धीर, अर्शदीप सिंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.