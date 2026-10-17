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IND vs WI 5th T20I: ५-५ षटकांचा सामना? पावसाचा धुमाकूळ... किती वाजता टॉस, मॅचची वेळ... घ्या जाणून Cut off टाईम...

IND vs WI 5th T20I latest rain update and cut-off time: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचव्या आणि निर्णायक ट्वेंटी-२० सामन्यावर बंगळुरूमध्ये पावसाचे सावट आहे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर मुसळधार पावसामुळे सामना सुरू होण्यास विलंब झाला असून टॉसही रखडला आहे.
India vs West Indies 5th T20I toss time after rain delay

India vs West Indies 5th T20I toss time after rain delay

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 5th T20I Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पाचव्या सामन्यात पावसाने खोडा घातला आहे. बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणारा हा सामना अजूनही पावसामुळे सुरू झालेला नाही. नाणेफेकीलाहा विलंब होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघांचे खेळाडू स्टेडियमवर पोहोचले आहेत, परंतु ते ड्रेसिंग रुममध्ये बसून पाऊस थांबण्याची प्रतिक्षा करत आहेत.

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