IND vs WI: मॅचच्या काही तास आधी मोठं संकट! इकाना स्टेडियमजवळ गोमतीचं पाणी, अंडरपास जलमय; भारत-वेस्ट इंडिजच्या सामन्यावर प्रश्नचिन्ह?

IND VS WI MATCH RAIN UPDATE: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धची ३ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका २-१ अशा फरकाने आपल्या नावावर केली. त्यानंतर भारतीय संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पाकिस्तानचा पराभव करत गोल्ड मेडलही जिंकलं. आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आजपासून (६ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आज मालिकेतील पहिला सामना लखनौच्या इकाना मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मात्र, सामना सुरू होण्यापूर्वी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे..IND vs IRE, IND W vs AUS W: आज क्रिकेट चाहते चांगलेच गोंधळणार! टीम इंडियाचे एकाच दिवशी 2 सामने; कुठे आणि किती वाजता पाहणार?.लखनौमध्ये सध्या जोरदार पाऊस पडत असून त्यामुळे चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. पावसामुळे गोमती नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली असून इकाना स्टेडियमजवळ पुराचं पाणी आलं आहे. त्यामुळे इकाना स्टेडियमच्या आसपास जलभरावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..सोमवारी इकाना स्टेडियमजवळ शहीद पथच्या खाली असलेल्या अंडरपासमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम झाला. तसंच आसपासच्या इतर अंडरपासमध्येही पाणी भरलं आहे..गोमती नगर विस्तारमधील इकाना स्टेडियमजवळील अंडरपासमध्ये नाल्यातून पाणी येऊ लागलं. काही वेळातच अंडरपासमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं. भागीदारी भवन आणि आंबेडकर स्मारकाजवळून जी-२० रोडकडे जाणाऱ्या अंडरपासमध्येही पाणी भरलं. यानंतर नगर निगम आणि लखनऊ विकास प्राधिकरणाच्या टीम घटनास्थळी पोहोचल्या. तपासणी केल्यानंतर इकाना परिसरात एका नाल्यातून पाणी येत असल्याचं समोर आलं आहे मात्र पाणी काढण्यासाठी अनेक पंपही लावण्यात आले आहेत..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्याने पहिला टी-२० सामना संकटात सापडला आहे. मात्र, स्टेडियम प्रशासनाने सामना होणार असल्याचं सांगितलं आहे. सामन्यात कोणताही व्यत्यय येणार नसल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आता आज होणाऱ्या सामन्यावर पावसाचा नेमका किती परिणाम होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..भारताची टी-२० टीमश्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, नमन धीर, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, ईशान किशन, संजू सॅमसन, कुलदीप यादव, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.