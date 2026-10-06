Cricket

IND vs WI: मॅचच्या काही तास आधी मोठं संकट! इकाना स्टेडियमजवळ गोमतीचं पाणी, अंडरपास जलमय; भारत-वेस्ट इंडिजच्या सामन्यावर प्रश्नचिन्ह?

IND VS WI MATCH RAIN UPDATE: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला टी-२० सामना आज लखनौच्या इकाना स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र सामन्याच्या काही तास आधी जोरदार पावसामुळे गोमती नदीची पाणीपातळी वाढली असून इकाना स्टेडियमजवळील अंडरपासमध्ये पाणी साचलं आहे. त्यामुळे सामन्यावर पावसाचं संकट आहे का, स्टेडियम प्रशासनाने काय सांगितलं, जाणून घ्या.
IND VS WI MATCH RAIN UPDATE

IND VS WI MATCH RAIN UPDATE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS WI MATCH RAIN UPDATE: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धची ३ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका २-१ अशा फरकाने आपल्या नावावर केली. त्यानंतर भारतीय संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पाकिस्तानचा पराभव करत गोल्ड मेडलही जिंकलं.

आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आजपासून (६ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आज मालिकेतील पहिला सामना लखनौच्या इकाना मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मात्र, सामना सुरू होण्यापूर्वी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

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