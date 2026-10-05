IND vs WI T20I: वेस्ट इंडिजच्या ट्वेंटी-२० संघात बदल; भारताला झोडणाऱ्या खेळाडूची एन्ट्री, तिसरी वन डे जिंकल्यावर आलाय कॉन्फिडन्स...

West Indies make squad change ahead of India T20Is: भारताविरुद्धची तिसरी वन डे मॅच जिंकून आत्मविश्वास उंचावलेल्या वेस्ट इंडिजने ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी आता कंबर कसली आहे. वन डे मालिका गाजवलेल्या आमीर जांगूचा ( Amir Jangoo ) ट्वेंटी-२० संघात समावेश करण्यात आला आहे. यष्टिरक्षक जेवेल अँड्य्रू याला दुखापतीमुळे काही सामन्यांना मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे विंडीजला हा बदल करावा लागला आहे. जेवेलला तिसऱ्या वन डेत बोटाला दुखापत झाली. .गुदाकेस मोतीने टाकलेल्या ३६व्या षटकात नमन धीरचा झेल घेताना जेवेलला दुखापत झाली. त्याने यशस्वीपणे झेल घेत नमनला माघारी पाठवले, परंतु त्याच्या बोटाला दुखापत झाली. त्याला एक्स-रेसाठी तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, सुदैवाने बोटाला फॅक्चर नसल्याचे स्कॅनमध्ये स्पष्ट झाले. पण, जेवेल पुन्हा मैदानावर क्षेत्ररक्षणासाठी परतला नाही आणि त्याने फलंदाजीही केली नाही. तो आता वैद्यकीय टीमच्या देखरेखीखाली असणार आहे आणि अजूनही त्याने मालिकेतून माघार घेतलेली नाही..५०० हून जास्त विकेट्स, पण मानसिक आरोग्याशी संघर्ष! इंग्लंडच्या ३२ वर्षीय खेळाडूने घेतली धक्कादायक निवृत्ती.आमीर जांगूने वन डे मालिकेत दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने तीन सामन्यांत अनुक्रमे नाबाद ५८, ११४ व ६७ धावांची खेळी केली. त्याने विंडीजकडून डिसेंबर २०२४ मध्ये पदार्पण केल्यापासून ७ ट्वेंटी-२० सामने खेलले आणि त्यात एका अर्धशतकासह त्याने १६३ धावा केल्या. पण, भारताविरुद्धच्या वन डे मालिकेतील त्याच्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधले आणि त्यामुळे त्याला ट्वेंटी-२०त संधी दिली गेली.या मालिकेत भारताचा कर्णधार शुभमन गिल, विंडीज कर्णधार शे होप याच्यानंतर सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये जांगूचा तिसरा क्रमांक येतो. त्याच्या समावेशामुळे विंडीजला यष्टिरक्षक-फलंदाजाचा पर्याय मिळाला आहे..West Indies updated T20I squad: शे होप ( कर्णधार), रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शेमार जोसेफ, गुदाकेश मोती, किमो पॉल, कामिल पूरन, रोव्हमन पॉवेल, शेर्फाने रुदरफर्ड, क्विंटीन सॅम्पसन, रोमारिओ शेफर्ड, शमार स्पिंगर, अकिल होसेन, आमीर जांगू, शिमरोन हेटमायर..भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-२० मालिका २०२६६ ऑक्टोबर - पहिला टी-२० सामना, लखनौ (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)९ ऑक्टोबर - दुसरा टी-२० सामना, रांची (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)११ ऑक्टोबर - तिसरा टी-२० सामना, इंदोर (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१४ ऑक्टोबर - चौथा टी-२० सामना, हैदराबाद (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी-२० सामना, बंगळुरू (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.