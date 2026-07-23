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IND vs ZIM Pitch Report: हरारेची खेळपट्टी आज नेमकी कशी खेळणार? फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? सामना FREE कुठे पाहणार?

Harare Pitch Report for IND vs ZIM: भारत-झिम्बाब्वे पहिल्या टी-२० सामन्याची वेळ, हरारेची खेळपट्टी, हेड-टू-हेड रेकॉर्ड, लाईव्ह प्रक्षेपण, स्ट्रीमिंग आणि दोन्ही संघांची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर जाणून घ्या.
IND vs ZIM

IND vs ZIM Pitch Report

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Harare Pitch Report for IND vs ZIM: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला आज, गुरुवार (२३ जुलै) पासून सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवला जाणार आहे.

भारतीय वेळेनुसार सामना सायंकाळी ४.३० वाजता सुरू होईल, तर ४ वाजता दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील.

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