IND vs ZIM Pitch Report: हरारेची खेळपट्टी आज नेमकी कशी खेळणार? फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? सामना FREE कुठे पाहणार?

Harare Pitch Report for IND vs ZIM: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला आज, गुरुवार (२३ जुलै) पासून सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवला जाणार आहे.भारतीय वेळेनुसार सामना सायंकाळी ४.३० वाजता सुरू होईल, तर ४ वाजता दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील..इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या सलग दोन टी-२० मालिका गमावल्यानंतर भारतीय संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्या पराभवांमुळे भारताला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील अव्वल स्थानही गमवावे लागले. त्यामुळे आजच्या सामन्यात विजय मिळवत मालिकेची विजयी सुरुवात करण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल..IND vs ZIM: झिम्बाब्वेत वैभव सूर्यवंशीची खरी परीक्षा! पहिला सामना कधी, किती वाजता; संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.कशी असेल खेळपट्टी?हरारेची खेळपट्टी सुरुवातीला गोलंदाजांना मदत करणारी मानली जाते. या महिन्याच्या सुरुवातीला येथे झालेल्या बांगलादेशविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेत एकाही संघाला २५० धावांचा टप्पा गाठता आला नव्हता. हिवाळ्यामुळे वातावरण दमट असल्याने नवीन चेंडू स्विंग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या षटकांत फलंदाजांना सावध खेळावे लागेल. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे..हेड-टू-हेड आकडेभारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत १४ टी-२० सामने झाले आहेत. त्यापैकी भारताने ११ सामने जिंकले, तर झिम्बाब्वेला ३ विजय मिळाले आहेत. त्यामुळे या मालिकेतही भारताचे पारडे जड मानले जात आहे..सामना कुठे पाहता येणार?भारत आणि झिम्बाब्वे मालिकेचे थेट प्रक्षेपण Unite8 Sports आणि झी नेटवर्कच्या वाहिन्यांवर होणार आहे.ऑनलाइन सामना पाहण्यासाठी FanCode वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. तसेच Disney+ Hotstar वर मोबाईल वापरकर्त्यांना सामने मोफत पाहता येणार आहेत. टीव्हीवर मोफत सामना पाहायचा असेल, तर DD Sports वरही या मालिकेचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल..IND vs ZIM: झिम्बाब्वेत वैभव सूर्यवंशीची खरी परीक्षा! पहिला सामना कधी, किती वाजता; संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.दोन्ही संघभारत: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, मयांक यादव, यश ठाकूर.झिम्बाब्वे: सिकंदर रझा ( कर्णधार), ब्रायन बेनेट्ट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड एव्हान्स, वीस्ली माधेव्हेरे, तडिवानाशे मरुमानी, वेलिंग्टन मसाकात्झा, ब्लेसिंग मुझरबानी, डिनो मेयर्स, रिचर्ड एनगाराव्हा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन शुंबा, तफाड्झ्वा त्सिगा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.