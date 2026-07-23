IND vs ZIM 1st T20I: मयांक यादवने इतिहास रचला, पण कौतुक इशान किशनचे झाले! पहिल्याच चेंडूवर असे काय घडले? Video Viral

India vs Zimbabwe 1st T20I Marathi Score Update : भारताच्या युवा गोलंदाजांनी झिम्बाब्वेवर वर्चस्व गाजवले आहे... मयांक यादवने ( Mayank Yadav) पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेऊन इतिहास रचला आणि त्यानंतर प्रिन्स यादव व शिवम दुबे यांनीही भारताला यश मिळवून दिले. मयांकने पहिल्या चेंडूवरील विकेटने विक्रमाला गवसणी घातली, पण त्याच्या या विकेटनंतर यष्टिरक्षक इशान किशनचे ( Ishan Kishan) साऱ्यांनी कौतुक केले. .भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वैभव सूर्यवंशीचे पुनरागमन झाले असल्याने चाहते आनंदी झाले असले तरी जयपूरच्या शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अशोक शर्माचे पदार्पण लक्षवेधी ठरले. कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जयपूरच्या या वेगवान गोलंदाजाला त्याचे कौशल्य दाखवण्याची ही चांगली संधी आहे. झिम्बाब्वेकडूनही बेन कुरन व न्यूमन न्यामहुरी यानी पदार्पण केले आहे. भारताच्या एकूण २३ खेळाडूंनी आतापर्यंत झिम्बाब्वेत पदार्पण केले..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा धडाका पाहायला व्हा सज्ज....टीम इंडियाने टॉस जिंकला, Playing XI मध्ये एकाचे पदार्पण, कोण आहे Ashok Sharma?.India Playing XI : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयांक यादव.Zimbabwe Playing XI: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, बेन कुरन, डिओन मायर्स, सिकंदर रझा , रायन बर्ल, वेस्ली माधेवरे, ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी.मयांक यादवने पहिल्याच चेंडूवर झिम्बाब्वेला धक्का दिला. त्याने टाकलेला वेगवान चेंडू ब्रायन बेन्नेटच्या बॅटला घासून यष्टिरक्षक इशान किशनच्या हाती विसावला... इशान, वैभव सूर्यवंशी व मयांकने जोरदार अपील केले, DRS घेतला गेला. त्यात बेन्नेटच्या बॅटशी चेंडूचा हलका संपर्क झाल्याचे स्पाईकमध्ये दिसले आणि भारताला यश मिळाले. इशान किशनने DRS घेण्यास जोर लावला आणि तो योग्य ठरताच सहकाऱ्यांनी त्याचे कौतुक केले. बेन कुरनने दुसऱ्या षटकात दोन चौकार खेचून इरादा स्पष्ट केला, परंतु गोलंदाजीत बदल करत श्रेयसने चतुराई दाखवली. प्रिन्स यादवने त्याच्या पहिल्या चेंडूवर कुरनला १० धावांवर झेलबाद केले. मयांकने त्याची दुसरी विकेट घेताना डिनो मेयर्लसा ( ६) माघारी जाण्यास भाग पाडले. .झिम्बाब्वेने ३ फलंदाज २० धावांवर गमावल्याने कर्णधार सिकंदर रझावर आता डाव सावरण्याची जबाबदारी होती. ट्वेंटी-२०त पहिल्या चेंडूवर विकेट घेणारा मयांक हा भारताचा तिसरा गोलंदाज ठरला. यापूर्वी हार्दिक पांड्या ( वि. पाकिस्तान, २०२५) आणि अर्शदीप सिंग ( वि. अमेरिका, २०२४) यांनी हा पराक्रम केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.