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IND vs ZIM 1st T20I: मयांक यादवने इतिहास रचला, पण कौतुक इशान किशनचे झाले! पहिल्याच चेंडूवर असे काय घडले? Video Viral

Zimbabwe vs India, 1st T20I Marathi Cricket News: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात वेगवान गोलंदाज मयांक यादव याने ऐतिहासिक कामगिरी करत पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेत विक्रम आपल्या नावावर केला. मात्र या विकेटइतकीच चर्चा झाली ती यष्टीरक्षक इशान किशन याच्या अप्रतिम डीआरएस निर्णयाची.
Mayank Yadav first ball wicket vs Zimbabwe

Mayank Yadav first ball wicket vs Zimbabwe

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Zimbabwe 1st T20I Marathi Score Update : भारताच्या युवा गोलंदाजांनी झिम्बाब्वेवर वर्चस्व गाजवले आहे... मयांक यादवने ( Mayank Yadav) पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेऊन इतिहास रचला आणि त्यानंतर प्रिन्स यादव व शिवम दुबे यांनीही भारताला यश मिळवून दिले. मयांकने पहिल्या चेंडूवरील विकेटने विक्रमाला गवसणी घातली, पण त्याच्या या विकेटनंतर यष्टिरक्षक इशान किशनचे ( Ishan Kishan) साऱ्यांनी कौतुक केले.

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