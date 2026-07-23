IND vs ZIM 1st T20I: श्रेयस अय्यरने इतिहास रचला! जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच कर्णधार ठरला, ८८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशीही बरोबरी

India vs Zimbabwe 1st T20I Marathi Score Update : भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात झिम्बाब्वेच्या धावांवर लगाम लावली. पण, या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरने एका विक्रमाला गवसणी घातली. दोन वर्षानंतर भारतीय संघात परतदेल्या मयांक यादवने दोन विकेट्स घेतल्या. प्रिन्स यादवनेही दोन बळी टिपले, तर रवी बिश्नोई व शिवम दुबे यांच्या नावावर प्रत्येकी एक विकेट राहिली. .टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा श्रेयस अय्यरचा निर्णय योग्य ठरला. मयांक यादवने पहिल्याच चेंडूवर झिम्बाब्वेला धक्का दिल्यानंतर पुढील ३२ धावांत त्यांचे ४ फलंदाज बाद झाले. ब्रायन बेन्नेटला (०) मैदानावरील पंचांनी नाबाद दिले होते, परंतु इशान किशनने आग्रह करून DRS घ्यायला लावला आणि भारताला यश मिळाले. त्यानंतर प्रिन्स यादवने चौथ्या षटकात बेन कुरनला ( १०) माघारी पाठवले. .IND vs ZIM 1st T20I: गौतम गंभीर भारतीय संघासोबत झिम्बाब्वेत का नाही? मुख्य प्रशिक्षक मग कोण? BCCI ने घेतला निर्णय. डायनो मेयर्स ( ६) व कर्णधार सिकंदर रझा ( ४) यांना अनुक्रमे मयांक व शिवम दुबेने माघारी पाठवले. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त डावाच्या पहिल्या चेंडूवर विकेट घेणारा मयांक हा पाचवा गोलंदाज ठरला, त्याने दुसऱ्यांदा असा पराक्रम केला. यापूर्वी बांगलादेशविरुद्ध २०२४ मध्ये हैदराबाद येथे परवेझ होसैनला त्याने बाद केले होते..भुवनेश्वर कुमारने पाच वेळा असा पराक्रम केला, हार्दिक पांड्या व अर्शदीप सिंग यांनी दोनवेळा ही कामगिरी केली. आर अश्विननेही डावाच्या पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली आहे. ट्वेंटी-२०त पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेणारा तो अर्शदीप सिंग व हार्दिक यांच्यानंतर तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला. झिम्बाब्वेला १० षटकांत ४ बाद ४६ धावा करता आल्या. रायन बर्ल व वेस्ली माधेव्हेरे यांनी झिम्बाब्वेचा डाव सावरण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. पण, बर्लला २६ धावांवर रवी बिश्नोईने झेल देण्यास भाग पाडले आणि यजमानांची अवस्था ५ बाद ६४ अशी झाली. वेल्सी ( ३९) व तदिवानाशे मरुमानी ( २५) यांच्या ५८ धावांच्या भागीदारीने झिम्बाब्वेला ७ बाद १२५ धावांचा समाधानकारक पल्ला गाठून दिला..श्रेयस अय्यरचा विक्रम...श्रेयस अय्यर, हा हरारे येथे नाणेफेक जिंकताच अय्यर ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलग आठ नाणेफेक जिंकणारा भारताचा पहिला आणि जगातील पहिला कर्णधार ठरला. या ऐतिहासिक विक्रमासह त्याने भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आपले नाव कोरले. त्याने महेंद्रसिंग धोनीचा सलग ७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत टॉस जिंकण्याचा विक्रम मोडला. .IND vs ZIM 1st T20I: मयांक यादवने इतिहास रचला, पण कौतुक इशान किशनचे झाले! पहिल्याच चेंडूवर असे काय घडले? Video Viral .याशिवाय पुरुष ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्या आठही सामन्यांमध्ये नाणेफेक जिंकणारा अय्यर हा जगातील पहिला खेळाडू आहे. त्याने बहामासच्या ग्रेगरी टेलरचा विक्रम मोडला, ज्याने कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्या सातही सामन्यांमध्ये नाणेफेक जिंकली होती.अय्यरने ८८ वर्षे जुन्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. इंग्लंडच्या वॉली हॅमंडनंतर, आपल्या पहिल्या आठही आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये नाणेफेक जिंकणारा तो केवळ दुसरा पुरुष कर्णधार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.