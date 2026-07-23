IND vs ZIM 1st T20I: गौतम गंभीर भारतीय संघासोबत झिम्बाब्वेत का नाही? मुख्य प्रशिक्षक मग कोण? BCCI ने घेतला निर्णय

Who is Team India head coach against Zimbabwe? इंग्लंडमधील मानहानिकारक पराभवानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वेत दाखल झाला, परंतु त्यांच्यासोबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) कुणालाच नाही दिसला. भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातल्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली आणि भारतीय गोलंदाजांनी यजमानांचा निम्मा संघ ६४ धावांत तंबूत पाठवला आहे. पण, गौतम गंभीर या मालिकेत संघासोबत का नाही, हा प्रश्न सर्वांना सतावतोय. गौतमच्या अनुपस्थितीत मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी माजी फलंदाज व्ही व्ही एस लक्ष्मण पार पाडतोय..कर्णधार श्रेयस अय्यरला दोन वेगवेगळ्या प्रशिक्षकांसोबत काम करावे लागत आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत होता. पण, आता तिच जबाबदारी लक्ष्मणकडे आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) त्याला विश्रांती दिली आहे. भारतीय संघाचे पुढील वेळापत्रक खूपच व्यस्त आहे आणि त्यामुळे गंभीरला विश्रांती दिली गेली आहे. जुलै २०२४ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून गंभीर पहिल्यांदाच मालिकेसाठी संघासोबत नाही. मात्र, राहुल द्रविडच्या कार्यकाळात काही दौऱ्यांवर लक्ष्मणने पदभार स्वीकारला होता..IND vs ZIM 1st T20I: मयांक यादवने इतिहास रचला, पण कौतुक इशान किशनचे झाले! पहिल्याच चेंडूवर असे काय घडले? Video Viral .लक्ष्मण, बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे (CoE) प्रमुख आहे.यापूर्वीही त्याने संघाची जबाबदारी जुलै २०२४ मध्ये झिम्बाब्वे येथे पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सांभाळली होती. ती मालिका द्रविडच्या शेवटच्या दौऱ्याच्या आणि गंभीरच्या पहिल्या दौऱ्याच्या दरम्यान झाली होती. वृत्तानुसार, २०२६ च्या आशियाई स्पर्धेतही लक्ष्मण भारतीय संघासोबत मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जाणार आहे. त्यावेळेस भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्ध वन डे मालिका खेळायची आहे आणि त्या संघाला गौतम मार्गदर्शन करणार आहे..दरम्यान, भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या ट्वेंटी-२० त दमदार कामगिरी केलेली पाहायला मिळतेय. यजमान झिम्बाब्वेचा निम्मा संघ ६५ धावांत तंबूत परतला आहे. मयांक यादवने दोन विकेट्स घेतल्या, तर प्रिन्स यादव, रवी बिश्नोई व शिवम दुबे यांनी एक बळी टिपला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.