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IND vs ZIM 1st T20I: गौतम गंभीर भारतीय संघासोबत झिम्बाब्वेत का नाही? मुख्य प्रशिक्षक मग कोण? BCCI ने घेतला निर्णय

Why Gautam Gambhir is not coaching India in Zimbabwe? भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील टी-२० मालिकेदरम्यान भारतीय संघासोबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर दिसत नसल्याने क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) नियोजनबद्ध निर्णय घेतला आहे.
Why Gautam Gambhir is not coaching India in Zimbabwe

Why Gautam Gambhir is not coaching India in Zimbabwe

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who is Team India head coach against Zimbabwe? इंग्लंडमधील मानहानिकारक पराभवानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वेत दाखल झाला, परंतु त्यांच्यासोबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) कुणालाच नाही दिसला. भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातल्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली आणि भारतीय गोलंदाजांनी यजमानांचा निम्मा संघ ६४ धावांत तंबूत पाठवला आहे. पण, गौतम गंभीर या मालिकेत संघासोबत का नाही, हा प्रश्न सर्वांना सतावतोय. गौतमच्या अनुपस्थितीत मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी माजी फलंदाज व्ही व्ही एस लक्ष्मण पार पाडतोय.

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