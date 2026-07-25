IND vs ZIM: भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! T20I क्रिकेटमध्ये आजपर्यंत कोणीच न केलेला पराक्रम करून दाखवला

India vs Zimbabwe 3rd T20I: भारतीय संघाने शनिवारी झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारेत झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. यासोबतच भारताने स्वत:च्याच विश्वविक्रमाशी बरोबरी (equal world record) केली आहे. .IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. त्यानंतर भारताने अभिषेक शर्मा (८) आणि वैभव सूर्यवंशी (२०) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्यानंतरही ईशान किशन आणि तिलक वर्मा यांनी केलेल्या अर्धशतकांमुळे २० षटकात ५ बाद २१९ धावा केल्या. भारताकडून ईशान किशनने ४४ चेंडूत ८१ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ९ चौकार आणि २ षटकार मारले. तसेच तिलक वर्माने २९ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ६० धावा केल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यरने २५ धावांची खेळी करतान ईशानसोबत ६६ धावांची भागीदारी केली..दरम्यान, भारताने २०२६ वर्षात टी२० क्रिकेटमध्ये एका डावात २०० धावा पार करण्याची ही नववी वेळ होती. त्यामुळे एकाच वर्षात सर्वाधिकवेळा आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात २०० धावांचा टप्पा पार करण्याच्या आपल्याच विश्वविक्रमाशी भारतीय संघाने पुन्हा बरोबरी केली आहे. यापूर्वी २०२४ मध्येही भारतीय संघाने ९ वेळा २०० धावांचा टप्पा टी२० क्रिकेटमध्ये पार केला होता. तसेच दोनदा एका वर्षात ९ वेळा २०० धावांचा टप्पा पार करणारा भारतीय संघ जगातील पहिलाच संघही ठरला आहे..आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये एका वर्षात सर्वाधिकवेळा २०० धावा करणारे संघ९ वेळा - भारत - २०२६९ वेळा - भारत - २०२४७ वेळा - भारत - २०२३७ वेळा - जपान - २०२४७ वेळा - ऑस्ट्रिया - २०२५६ वेळा - इंग्लंड - २०२२६ वेळा - दक्षिण आफ्रिका - २०२२६ वेळा - वेस्ट इंडिज - २०२४.IND vs ZIM: भारत आणि झिम्बाब्वेचे खेळाडू दुसऱ्या T20I सामन्यात हाताला काळी पट्टी बांधून का उतरले? जाणून घ्या खरं कारण.या सामन्यात भारताने दिलेल्या २२० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेचा संघ १७.५ षटकातच १२९ धावांवर सर्वबाद झाला. झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेटने ३२ धावांची, तर ताडिवानाशे मारुमनीने २४ धावांची आणि रायन बर्लने २० धावांची खेळी केली. पण तेही चांगल्या सुरुवातीनंतर मोठी खेळी करू शकले नाही. तसेच बाकीचे फलंदाजही फार काही खास करू शकले नाहीत.भारताकडून अभिषेक शर्माने ३ विकेट्स घेतल्या, तर यश ठाकूर आणि प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रवी बिश्नोई, शिवम दुबे आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.