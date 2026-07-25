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IND vs ZIM: भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! T20I क्रिकेटमध्ये आजपर्यंत कोणीच न केलेला पराक्रम करून दाखवला

India's T20I World Record: झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने सहज विजय मिळवला. या सामन्यात भारताने आपल्याच दोन वर्षांपूर्वीच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी केली आहे.
Ishan Kishan - Tilak Varma | India vs Zimbabwe 2nd T20I

Ishan Kishan - Tilak Varma | India vs Zimbabwe 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Zimbabwe 3rd T20I: भारतीय संघाने शनिवारी झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारेत झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. यासोबतच भारताने स्वत:च्याच विश्वविक्रमाशी बरोबरी (equal world record) केली आहे.

Ishan Kishan - Tilak Varma | India vs Zimbabwe 2nd T20I
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