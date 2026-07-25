Cricket

IND vs ZIM: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने जिंकली पहिली T20I मालिका; झिम्बाब्वेचा दुसर्‍या सामन्यात उडवला धुव्वा

भारतीय टी२० संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने मालिकाही खिशात घातली आहे.
India vs Zimbabwe 2nd T20I

India vs Zimbabwe 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय टी२० संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात पहिली टी२० मालिका जिंकली आहे. शनिवारी (२५ जुलै) भारताचा झिम्बाब्वेविरुद्ध टी२० मालिकेतील दुसरा सामना हरारेमध्ये झाला. हा सामना भारताने ९० धावांनी जिंकला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतल्याने ही मालिकाही भारताने खिशात घातली. भारताने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांमध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळताना टी२० मालिकेत व्हाईटवॉश स्वीकारला होता. मात्र यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताने चांगले पुनरागमन करत मालिका जिंकली आहे.

शनिवारी झालेल्या सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेसमोर २२० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला १७.५ षटकात सर्वबाद १२९ धावाच करता आल्या. भारताकडून ६ गोलंदाजांनी विकेट्स घेतल्या.

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