IND vs ZIM 2nd T20I: ओ, भाई... इशान किशन 'किंग कोहली'च्या पुढे निघून गेला; दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त विक्रम नोंदवला...

Most T20I runs in a calendar year by Indian batters: इशान किशनने ४४ चेंडूंत ९ चौकार व २ षटकारांची आतषबाजी करताना ८१ धावांची खेळी केली... भारतीय संघाने याच खेळीच्या जोरावर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत ९० धावांनी विजय मिळवला. श्रेयस अय्यरचा संघ मालिकेत २-० अशा विजयी आघाडीसह रविवारी पुन्हा मैदानावर उतरणार आहे. इशानने ८१ धावांच्या खेळीने एका मोठ्या विक्रमात विराट कोहलीला मागे सोडले. .इशानने २०२६ च्या कॅलेंडर वर्षात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ७८३ धावा केल्या आहेत आणि कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये त्याने विराट कोहलीा मागे सोडले. विराटने २०२२ मध्ये २० सामन्यांत ७८१ धावा केल्या होत्या आणि आता तो चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. या विक्रमात सूर्यकुमार यादव ३१ सामन्यांत ११६४ धावांसह ( २०२२ मध्ये ) अव्वल स्थानावर आहे, तर अभिषेक शर्मा २१ सामन्यांत ८५९ धावांसह ( २०२५ मध्ये ) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.Most runs for India in a calendar year in T20Is११६४ धावा - सूर्यकुमार यादव, २०२२८५९ धावा - अभिषेक शर्मा, २०२५७८३ धावा - इशान किशन, २०२६७८१ धावा - विराट कोहली, २०२२७३३ धावा - सूर्यकुमार यादव, २०२३६८९ धावा - शिखर धवन, २०१८६५६ धावा - रोहित शर्मा, २०२२६४१ धावा - विराट कोहली, २०१६६०७ धावा - हार्दिक पांड्या, २०२२५९० धावा - रोहित शर्मा, २०१८.एका कॅलेंडर वर्षात ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा जागतिक विक्रम ऑस्ट्रियाच्या करणबीर सिंगच्या नावावर आहे. त्याने २०२५ मध्ये ३२ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १,४८८ धावा केल्या होत्या. त्याने पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानने २०२१ मध्ये केलेल्या १३२६ धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला..IND vs ZIM: भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! T20I क्रिकेटमध्ये आजपर्यंत कोणीच न केलेला पराक्रम करून दाखवला.Most runs in a calendar year in T20Is१४८८ धावा - करणबीर सिंग ( ऑस्ट्रिया)१३२६ धावा - मोहम्मद रिझवान ( पाकिस्तान)१२५१ धावा - फैझ अहमद ( बहरिन)११६४ धावा - सूर्यकुमार यादव ( भारत)१०३७ धावा - प्रशांत कुरूप ( बहरिन)१००८ धावा - बिलाल झलमाई ( ऑस्ट्रिया).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.