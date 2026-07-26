Cricket

IND vs ZIM 2nd T20I: ओ, भाई... इशान किशन 'किंग कोहली'च्या पुढे निघून गेला; दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त विक्रम नोंदवला...

Ishan Kishan overtakes Virat Kohli T20I record: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात इशान किशन याने आणखी एका मोठ्या विक्रमावर आपले नाव कोरले. त्याने ८१ धावांची वादळी खेळी करताना प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला.
Ishan Kishan overtakes Virat Kohli T20I record

Ishan Kishan overtakes Virat Kohli T20I record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Most T20I runs in a calendar year by Indian batters: इशान किशनने ४४ चेंडूंत ९ चौकार व २ षटकारांची आतषबाजी करताना ८१ धावांची खेळी केली... भारतीय संघाने याच खेळीच्या जोरावर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत ९० धावांनी विजय मिळवला. श्रेयस अय्यरचा संघ मालिकेत २-० अशा विजयी आघाडीसह रविवारी पुन्हा मैदानावर उतरणार आहे. इशानने ८१ धावांच्या खेळीने एका मोठ्या विक्रमात विराट कोहलीला मागे सोडले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
team india players
cricket news today
Ishan Kishan
T20 Cricket Records
Zimbabwean cricketers