IND vs ZIM 3rd T20I: भारतीय संघाने टॉस जिंकला; दोन बदलांसह मैदानावर उतरला, वाचा कोणाला मिळालीय Playing XI मध्ये जागा

India vs Zimbabwe 3rd T20I Marathi Update News : भारत- झिम्बाब्वे यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना होतोय आणि श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघाने मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्धच्या मालिकेत झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियासाठी झिम्बाब्वे दौरा फलदाजी ठरला. मालिकेतील आघाडीनंतर टीम इंडिया ट्वेंटी-२० क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थानी विराजमान झाली. तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारतीय संघ बाकावरील खेळाडूंना संधी देईल, हे निश्चित होते आणि तसे झालेही..भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तिसऱ्या आणि अखेरच्या ट्वेंटी-२० सामन्यात श्रेयस अय्यर याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघाने अपेक्षेप्रमाणे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत.दुखापतग्रस्त प्रिन्स यादव याच्या जागी अशोक शर्मा याला संधी देण्यात आली आहे, तर शिवम दुबे याच्या जागी सूर्यांश शेडगे याचा संघात समावेश करण्यात आला. मालिकेत आघाडी मिळाल्यानंतर बाकावरील खेळाडूंना संधी देण्याचे संकेत श्रेयस अय्यरने सामन्यापूर्वीच दिले होते आणि त्यानुसार संघ व्यवस्थापनाने बदल केले..टीम इंडिया नंबर १ ! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील विजयानंतर इंग्लंडला मागे फेकले.आता अंतिम सामन्यात विजय मिळवत झिम्बाब्वेला ३-० ने क्लीन स्वीप देण्याचे लक्ष्य टीम इंडियासमोर आहे. नव्या खेळाडूंना स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी असून, चाहत्यांचे लक्ष अशोक शर्मा आणि सूर्यांश यांच्या कामगिरीकडे लागले आहे. श्रेयस म्हणाला, कालच्यासारखीच खेळपट्टी असल्याने आम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहोत. खेळ जसजसा पुढे जाईल तसतशी खेळपट्टी संथ होईल अशी अपेक्षा आहे. आम्हाला लवकर जुळवून घेणे महत्त्वाचे असेल. आम्ही एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करू..भारतीय संघ - वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, सूर्यांश शेडगे, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, मयांक यादव, अशोक शर्माझिम्बाब्वेचा संघ - ब्रायन बेनेट, बेन कुरन, डायन मायर्स, सिकंदर रझा , रायन बर्ल, वेस्ली माधेवरे, तादिवानाशे मारुमणी, ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.