IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे मालिका FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

IND vs ZIM T20 Series Live Streaming Details: इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर आता भारतीय संघ नव्या मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आता झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. इंग्लंडविरुद्धची टी-२० आणि वनडे मालिका गमावल्यानंतर भारतीय संघ या मालिकेत विजयी पुनरागमन करण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे. या मालिकेत अनेक युवा खेळाडूंना संधी मिळणार असल्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. विशेष म्हणजे वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंग,यांसारख्या खेळाडूंकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.. भारत-झिम्बाब्वे मालिका किती वाजता सुरू होणार?भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी-२० सामना २३ जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर दुसरा सामना २५ जुलै, तर तिसरा आणि अंतिम सामना २६ जुलै रोजी होईल. या मालिकेतील तिन्ही सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे येथे खेळवले जाणार आहेत. भारतातील वेळेनुसार तिन्ही सामने सायंकाळी ४.३० वाजता सुरू होतील. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे रात्री उशिरापर्यंत जागण्याची गरज चाहत्यांना भासणार नाही..IND vs ZIM : पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीची जादू पाहायला मिळणार? २३ जुलैपासून रंगणार भारत-झिम्बाब्वे टी-20 मालिका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.भारतात फ्री मध्ये कुठे पाहता येणार सामना?भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील या मालिकेचे थेट प्रक्षेपण Unite8 Sports आणि जी नेटवर्क या वाहिनीवर करण्यात येणार आहे. टीव्हीवर सामना पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी हा अधिकृत पर्याय असणार आहे. याशिवाय मोबाईल आणि ऑनलाइन सामना पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांसाठी FanCode वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. FanCode ॲप किंवा वेबसाईटवर सामन्याचा आनंद घेता येईल. Disney+ Hotstar या अधिकृत स्ट्रीमिंग पार्टनरने मोबाईल युजर्ससाठी हे सामने फ्री स्ट्रीम करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..दरम्यान, ज्यांना सामना मोफत सामना पाहायचा आहे, त्यांच्यासाठीही आनंदाची बातमी ही की आहे भारतातील क्रिकेट चाहते DD Sports या वाहिनीवर या मालिकेचे थेट प्रक्षेपण मोफत पाहू शकतात. त्यामुळे कोणतेही अतिरिक्त सबस्क्रिप्शन न घेता घरबसल्या भारत-झिम्बाब्वे मालिकेतील प्रत्येक चेंडूचा आनंद घेता येणार आहे..इंग्लंड आणि आयर्लंड विरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर भारतीय संघावर या मालिकेत चांगली कामगिरी करण्याचे दडपण असणार आहे. त्यामुळे श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली युवा खेळाडू कशी कामगिरी करतात, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीला का नाही खेळवले? श्रेयस अय्यर बघा काय म्हणाला; आमच्याकडे अनुभवी खेळाडू आहेत अन्... .झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ३ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, यश शर्मा, यशवंत मयूर आणि यशवंत ठाकूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.