IND vs ZIM : फक्त 11 षटकार... अन् वैभव सूर्यवंशी थेट इतिहासाच्या शिखरावर; जगात कुणालाही जमलं नाही ते करणार?

Vaibhav Sooryavanshi: २०२६ हे वर्ष जर कोणासाठी खास ठरलं असेल, तर तो म्हणजे अवघा १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी. आयपीएलमध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने त्याने क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधलं. अनेक विक्रम आपल्या नावावर करत त्याने भारतीय संघातही स्थान मिळवलं आणि आयर्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. मात्र, इंग्लंड दौऱ्यावर त्याची बॅट अपेक्षेप्रमाणे तळपली नाही. तीन सामन्यांत त्याला फक्त ४२ धावा करता आल्या. आता झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत तो नव्या जोमाने मैदानात उतरणार असून एका मोठ्या विश्वविक्रमावर त्याची नजर असणार आहे..इंग्लंड दौऱ्यातील अपयश मागे टाकून वैभव आता झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत दमदार पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. ही मालिका त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाची असणार आहे. कारण या मालिकेत त्याच्याकडे टी-२० क्रिकेटमध्ये एक मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....वैभवने आतापर्यंत टी-२० क्रिकेटमध्ये ३७ डावांत १३९ षटकार ठोकले आहेत. म्हणजेच १५० षटकारांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला आणखी फक्त ११ षटकारांची गरज आहे. जर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांत त्याने हे ११ षटकार पूर्ण केले, तर टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांत १५० षटकार पूर्ण करणारा फलंदाज बनण्याचा मान त्याला मिळेल..सध्या हा विक्रम संयुक्त अरब अमिरातीच्या मोहम्मद वसीमच्या नावावर आहे. त्याने ६६ डावांत १५० षटकार पूर्ण केले आहेत. त्यानंतर वेस्ट इंडिजचा एविन लुईस (७० डाव) आणि ख्रिस गेल (७२ डाव) यांचा क्रमांक लागतो. भारताचा सूर्यकुमार यादव या यादीत असून त्याने ८६ डावांत १५० षटकार पूर्ण केले आहेत..म्हणूनच झिम्बाब्वेविरुद्धची ही मालिका वैभव सूर्यवंशीसाठी केवळ धावा करण्याची संधी नाही, तर एक मोठा विश्वविक्रम आपल्या नावावर करण्याचीही संधी आहे. आता त्याची बॅट हरारेच्या मैदानावर किती तुफान चालते, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..Vaibhav Sooryavanshi ची पुढची मॅच कधी? जिथं १९ वर्षांपूर्वी रोहित शर्माचं पदार्पण झालं, तिथेच खेळण्यास सज्ज! संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताची टी-२० मालिकापहिला सामना: २३ जुलै २०२६ (गुरुवार) – हरारे स्पोर्ट्स क्लब – दुपारी ४:३० वाजतादुसरा सामना: २५ जुलै २०२६ (शनिवार) – हरारे स्पोर्ट्स क्लब – दुपारी ४:३० वाजतातिसरा सामना: २६ जुलै २०२६ (रविवार) – हरारे स्पोर्ट्स क्लब – दुपारी ४:३० वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.