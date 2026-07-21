Cricket

IND vs ZIM : फक्त 11 षटकार... अन् वैभव सूर्यवंशी थेट इतिहासाच्या शिखरावर; जगात कुणालाही जमलं नाही ते करणार?

Vaibhav Sooryavanshi: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत वैभव सूर्यवंशीसमोर मोठा विश्वविक्रम करण्याची संधी आहे. फक्त ११ षटकार मारत तो टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांत १५० षटकार पूर्ण करणारा फलंदाज ठरू शकतो. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
IND vs ZIM

IND vs ZIM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi: २०२६ हे वर्ष जर कोणासाठी खास ठरलं असेल, तर तो म्हणजे अवघा १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी. आयपीएलमध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने त्याने क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधलं. अनेक विक्रम आपल्या नावावर करत त्याने भारतीय संघातही स्थान मिळवलं आणि आयर्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.

मात्र, इंग्लंड दौऱ्यावर त्याची बॅट अपेक्षेप्रमाणे तळपली नाही. तीन सामन्यांत त्याला फक्त ४२ धावा करता आल्या. आता झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत तो नव्या जोमाने मैदानात उतरणार असून एका मोठ्या विश्वविक्रमावर त्याची नजर असणार आहे.

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