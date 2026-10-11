Cricket

IND W vs ZIM W: भारत-झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट मालिकेचं वेळापत्रक जाहीर! कधी, कुठे रंगणार टी-२० आणि वनडे सामने? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

IND W VS ZIM W SCHEDULE 2026: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमध्ये १६ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान तीन टी-२० आणि तीन वनडे सामने होणार आहेत. पाहा सामन्यांच्या तारखा, ठिकाणं आणि वेळ.
IND W VS ZIM W SCHEDULE 2026

IND W VS ZIM W SCHEDULE 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND W VS ZIM W SCHEDULE 2026: भारतीय महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर आता संघाच्या आगामी मालिकेकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. भारतीय महिला संघ लवकरच झिम्बाब्वेविरुद्ध मैदानात उतरणार असून, या दौऱ्यात तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत.

ही मालिका १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, २८ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. या संपूर्ण मालिकेचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे.

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