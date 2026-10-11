IND W vs ZIM W: भारत-झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट मालिकेचं वेळापत्रक जाहीर! कधी, कुठे रंगणार टी-२० आणि वनडे सामने? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

IND W VS ZIM W SCHEDULE 2026: भारतीय महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर आता संघाच्या आगामी मालिकेकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. भारतीय महिला संघ लवकरच झिम्बाब्वेविरुद्ध मैदानात उतरणार असून, या दौऱ्यात तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत. ही मालिका १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, २८ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. या संपूर्ण मालिकेचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे..या मालिकेत भारतीय संघाच्या नेतृत्वातही बदल पाहायला मिळणार आहे. हरमनप्रीत कौरने ६ ऑक्टोबर रोजी कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत भारतीय संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्मृती मानधनाकडे असणार आहे..कधी होणार टी-२० सामने?भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-२० मालिका १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेतील तिन्ही सामने रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवले जातील. सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होतील. त्याआधी संध्याकाळी ६.३० वाजता नाणेफेक होईल.टी-२० मालिकेचं वेळापत्रकपहिला टी-२० सामना: १६ ऑक्टोबर २०२६, शुक्रवार — रायपूरदुसरा टी-२० सामना: १८ ऑक्टोबर २०२६, रविवार — रायपूरतिसरा टी-२० सामना: २० ऑक्टोबर २०२६, मंगळवार — रायपूर.India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.कधी होणार एकदिवसीय सामने?टी-२० मालिकेनंतर भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांमध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील सर्व सामने वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियम, कोतांबी येथे होतील. हे सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी २ वाजता सुरू होतील. त्याआधी दुपारी १.३० वाजता नाणेफेक होईल..एकदिवसीय मालिकेचं वेळापत्रकपहिला वनडे सामना: २३ ऑक्टोबर २०२६, शुक्रवार — बीसीए स्टेडियम, कोतांबी, वडोदरादुसरा वनडे सामना: २५ ऑक्टोबर २०२६, रविवार — बीसीए स्टेडियम, कोतांबी, वडोदरातिसरा वनडे सामना: २८ ऑक्टोबर २०२६, बुधवार — बीसीए स्टेडियम, कोतांबी, वडोदराया मालिकेत भारतीय महिला संघाला टी-२० आणि एकदिवसीय अशा दोन्ही प्रकारांत चांगली कामगिरी करण्याची संधी असेल. स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ कशी कामगिरी करतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.