लखनौ : अभिमन्यू इस्वरन (४४ धावा) व नारायण जगदीशन (नाबाद ५० धावा) यांच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर भारत अ संघाने पहिल्या चारदिवसीय सामन्यातील पहिल्या डावात दुसऱ्या दिवसअखेरीस एक बाद ११६ धावा फटकावल्या. .ऑस्ट्रेलियन अ संघाने पहिला डाव एक बाद ११६ या धावसंख्येवर घोषित केला. पावसाच्या व्यत्ययामुळे आज पूर्ण दिवसाचा खेळ होऊ शकला नाही. ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पाच बाद ३३७ या धावसंख्येवरून पुढे खेळायला सुरुवात केली..India A vs Australia A: नारायण जगदीशनची अर्धशतकी खेळी; ऑस्ट्रेलिया ५३२ धावा, भारत अ १ बाद ११६.गुरुनूर ब्रारच्या गोलंदाजीवर लियाम स्कॉट ८१ धावांवर बाद झाला. त्याला शतकी खेळी करता आली नाही; मात्र यष्टीरक्षक जॉश फिलीप याने अवघ्या ८७ चेंडूमध्ये नाबाद १२३ धावांची खेळी साकारताना भारतीय गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. जॉश याने आपली खेळी १८ चौकार व चार षटकारांसह सजवली..फिलीप याने स्कॉटसोबत ८१ धावांची आणि झेवियर बार्टलेटसोबत ११८ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली. जॉश व बार्टलट या जोडीने अवघ्या ६२ चेंडूंमध्ये शतकी भागीदारी केली हे विशेष. ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव सहा बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. हर्ष दुबे याने तीन फलंदाज बाद केले..IND A vs AUS A: ऑसी फलंदाजाचे दमदार शतक, २२ चेंडूंत ९६ धावांचा पाऊस! सातव्या क्रमांकावर येऊन भारतीय गोलंदाजांना धुतले.संक्षिप्त धावफलक : ऑस्ट्रेलिया अ - ६ बाद ५३२ धावा, डाव घोषित (सॅम कॉनस्टास १०९, कॅम्पबेल केलावे ८८, कूपर कोनोली ७०, लियाम स्कॉट ८१, जॉश फिलीप नाबाद १२३, , हर्ष दुबे ३/१४१) वि. भारत अ - एक बाद ११६ धावा (अभिमन्यू इस्वरन ४४, नारायण जगदीशन नाबाद ५०, साई सुदर्शन नाबाद २०)..८८ धावांची शानदार सलामीअभिमन्यू इस्वरन व नारायण जगदीशन या भारत अ संघाच्या सलामी जोडीने ८८ धावांची सलामी भागीदारी करीत आश्वासक सुरुवात केली. लियाम स्कॉट याने इस्वरन याला ४४ धावांवर बाद केले. इस्वरन याने सहा चौकारांसह आपली खेळी सजवली. आता जगदीशन ५० धावांवर, तर साई सुदर्शन २० धावांवर खेळत आहे. भारत अ संघाने एक बाद ११६ धावा केल्या आहेत.