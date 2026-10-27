IND A vs NZ A Live : भारतासोबत चिटींग? न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा मैदानावर येण्यास नकार; सामना ड्रॉ करावा लागला; नेमकं काय घडलं?

Why did India A vs New Zealand A first unofficial Test end in a draw? भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यातला पहिला कसोटी सामना ड्रॉ राहिला... भारतीय संघाने जबरदस्त पुनरागमन करताना न्यूझीलंडला बॅकफूटवर फेकले होते... चौथ्या दिवसाच्या पहिल्या स्पेलमध्ये आकिब नबीने तीन विकेट्स घेतल्या.. ३१३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणारा न्यूझीलंडचा डाव गडगडला होता... शेवटच्या सत्रात भारताला विजयासाठी १ विकेट हवी होती आणि दिवसाची १७ षटकं शिल्लक होती. पण, अचानक न्यूझीलंडचा सलामीवीर कर्टीस हिफी व ११ व्या क्रमांकाचा फलंदाज जेडन लेनॉक्स यांनी मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला. भारताचा कर्णधार ध्रुव जुरेलसह खेळाडूंनी आश्चर्य व्यक्त केले. अम्पायरही चर्चा करण्यासाठी एकत्रित जमले, परंतु किवी फलंदाजांनी येण्यास नकार दिला आणि भारताचा विजय हिरावला गेला. .पहिल्या डावात अवघ्या ११३ धावांत गारद झाल्यानंतर भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन केले. देवदत्त पडिक्कलने १९९ धावांची खेळी केली, तर साई सुदर्शनने ९१ आणि यश राठोडने ६६ धावा करत भारताला सामन्यात परत आणले. वॉशिंग्टन सुंदरच्या अर्धशतकामुळे भारताने न्यूझीलंडसमोर ३१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले. चौथ्या दिवशी आकिब नबीने पहिल्याच स्पेलमध्ये तीन विकेट्स घेत न्यूझीलंड अ संघाला अडचणीत आणले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भारताला विजयासाठी अखेरच्या सत्रात केवळ एका विकेटची गरज होती आणि दिवसातील १७ षटके शिल्लक होती. सलामीवीर कर्टीस हिफी व शेवटचा फलंदाज जेडन लेनॉक्स मैदानावर उभे होते. पण, त्यांनी अचानक मैदान सोडले... चेंडू दिसत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. अम्पायर आणि भारतीय खेळाडू, या घटनेमुळे चक्रावले. पण, अम्पायर्सनी लगेच बेल्स खाली पाडल्या नाही.. त्यांनी परिस्थिती सुधारण्याची वाट पाहिली. पण, अखेर काळोख झाल्याने सामना रद्द करावा लागला. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन करून निकाल मान्य केला. .पण, या सामन्यात भारताचे पुनरागमन कौतुकास्पद राहिले. पहिल्या डावात ११३ धावांवर गडगडल्यानंतर भारताने दुसऱ्या डावात २०४ धावांची पिछाडी भरून काढताना ५१६ धावा केल्या. भारताने ३१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आणि किवींना ९ बाद १८७ धावा करता आल्या. ती १७ षटकं पूर्ण झाली असती तर कदाचीत भारताचा विजय पक्का झाला असता. .IND vs NZ 3rd T20I Live: भारतीय संघाने टॉस जिंकला... प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बघा कोणता बदल केला, किवींच्या संघात ३ बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.