अनुष्का शर्माकडे टीम इंडियाचे कर्णधारपद! इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय महिला 'अ' संघाची घोषणा; पाहा कोणा कोणाला मिळाली संधी

BCCI announces India A women squad for England tour 2026: आईसीसी महिला टी-२० क्रिकेट वर्ल्डकप २०२६ साठी भारताच्या महिला संघाच्या घोषणेनंतर, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या व्हाईट बॉल स्पर्धेसाठी भारतीय महिला 'अ' संघाच्या सदस्यांची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेत भारत 'अ' संघ आणि इंग्लंड 'अ' संघ यांच्यात टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे..ही टी-२० मालिका २० जून ते २५ जून दरम्यान खेळवली जाणार आहे. २३ वर्षीय युवा खेळाडू अनुष्काला नुकतीच टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात संधी मिळाली होती. नुकत्याच झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत तिने टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते, जिथे तिने ३ डावांत ७२ धावा केल्या होत्या..इंग्लंड 'अ' विरुद्ध टी-२० मालिकेसाठी २३ वर्षीय अनुष्का शर्मा हिच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर वृंदा दिनेश हिच्याकडे उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे..इंग्लंड 'अ' संघाविरुद्ध टी-२० सामन्यांसाठी भारत 'अ' संघअनुष्का शर्मा (कर्णधार), वृंदा दिनेश (उपकर्णधार), जी. कमलिनी (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, पूर्वजा वेर्लेकर, जिंतीमणी कलिता, सायमा ठाकोर, सिमरन बहादूर, श्वेता सेहरावत, दिया यादव, मिन्नू मणी, शबनम शकील..त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी एकदिवसीय मालिकेसाठी हरलीन देओलकडे संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, तर प्रतिका रावल हिच्याकडे उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या मालिकेचं वेळापत्रक देखील जाहीर करण्यात आलं आहे. टी-२० मालिकेचे सामने २० जून ते २५ जून दरम्यान होणार आहेत, तर एकदिवसीय सामने २८ जून ते ४ जुलै दरम्यान होणार आहेत..इंग्लंड 'अ' संघाविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यांसाठी भारत 'अ' संघहरलीन देओल (कर्णधार), प्रतिका रावल (उपकर्णधार), प्रिया पुनिया, तनिषा सिंग, जी. कमलिनी (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक), तेजल हसबनीस, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत, तनुजा कंवर, वैष्णवी शर्मा, शबनम शकील, सायली सातघरे, जिंतीमणी कलिता, सायमा ठाकोर..भारत विरुद्ध इंग्लंड दौरा २०२६ (संपूर्ण वेळापत्रक)२० जून २०२६ (शनिवार): पहिला टी-२०, नॉर्थहॅम्प्टन२३ जून २०२६ (मंगळवार): दुसरा टी-२०, नॉर्थहॅम्प्टन२५ जून २०२६ (गुरुवार): तिसरा टी-२०, चेम्सफोर्ड२८ जून २०२६ (रविवार): पहिला एकदिवसीय सामना, होव्ह१ जुलै २०२६ (बुधवार): दुसरा एकदिवसीय सामना, टाउंटन४ जुलै २०२६ (शनिवार): तिसरा एकदिवसीय सामना, टाउंटन.