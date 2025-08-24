India Vs Australia: शेफालीच्या आक्रमणानंतर राघवीची भक्कम साथ; भारत अ संघाकडे २५४ धावांची आघाडी

ब्रिस्बेन : पहिल्या डावात ९३ धावांची खेळी करून भारताचा डाव सावरणारी राघवी बिश्त दुसऱ्या डावातही मदतीला धावली. तिच्या ८६ धावांमुळे भारताच्या अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या चार दिवसांच्या सामन्यात तिसऱ्या दिवस अखेर आठ बाद २६० अशी मजल मारली..उद्या सामन्याचा अखेरचा दिवस असून भारताकडे २५४ धावांची आघाडी आहे; मात्र दोनच फलंदाज बाद होणे शिल्लक आहे. या दुसऱ्या डावात शेफाली वर्माच्या आक्रमक ५२ धावांमुळे भारताने चांगली सुरुवात केली होती, त्यानंतर तेजल हसबनीस हिने ३९ धावा फटकावल्या तरी भारताची सहा बाद २०८ अशी अवस्था झाली होती. .अशा वेळी राघवी बिश्त मदतीला धावली. तिने ११९ चेंडूंत ८६ धावा फटकावल्या. संघाच्या २४९ धावांवर राघवी बाद झाली आणि पुन्हा भारतावर दडपण आले. दिवसअखेर नाबाद राहिलेल्या जोशिता आणि तितास साधू यांनी सात षटके खेळून काढली..तत्पूर्वी, काल पाच बाद १०८ अशी अवस्था झालेल्या ऑस्ट्रेलियाने आपल्या पहिल्या डावात ३०५ धावांपर्यंत मजल मारली. यात कालचे नाबाद फलंदाज निकोल फाल्तूम हिने ५४ तर सैना जिंजर (१०३) हिने शतकी खेळी साकार केली. या दोघींनी सहाव्या विकेटसाठी १०२ धावांची निर्णायक भागीदारी केली..Tennis Ball Cricket: टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेच्या नोंदणीस प्रारंभ; ‘सकाळ’तर्फे आयोजन, एक कोटी रुपयांची बक्षिसे.संक्षिप्त धावफलक ः भारत अ, पहिला डाव ः २९९. ऑस्ट्रेलिया अ, पहिला डाव ः ३०५ (निकोल फाल्तुम ५४, सैना जिंजर १०३-१३८ चेंडू, १२ चौकार, १ षटकार, सैमा ठाकोर १०.२-२-३१-३, राधा यादव २४-३-६८-२, मिन्नू मानी २०-०-११०-२). भारत, दुसरा डाव ः ६ बाद २६० (शेफाली वर्मा ५२-५८ चेंडू, २ चौकार, २ षटकार, तेजल हसबनिस ३९, राघवी बिश्त ८६-११९ चेंडू, १३ चौकार, राधा यादव १०, जॉर्जिया प्रेस्टविड ११-२-४२-२, ॲमी एडगर १६-६-५२-४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.