India A vs Australia A, ODI: भारतीय संघाने व्हाईटवॉश टाळला! ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या सामन्यात पराभवाची धूळ चारली

India A vs Australia A 3rd ODI: भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघाला पुदुचेरी येथे झालेल्या वनडे मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यात ४९ धावांनी पराभूत केले. रविवारी (११ ऑक्टोबर) झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे भारताने मालिकेत व्हाईटवॉश टाळला आहे. मात्र पहिल्या दोन्ही सामन्यातील विजयांमुळे ऑस्ट्रेलिया अ संघाने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या सामन्यासह ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा भारत दौरा संपला आहे. रविवारी झालेल्या सामन्यात भारतीय अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघासमोर २७६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ ४६.२ षटकात सर्वबाद २२६ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. भारताकडून ५ गोलंदाजांनी मिळून विकेट्स घेतल्या. .ऑस्ट्रेलियाकडून जोश फिलिप आणि लियाम स्कॉट यांनी सलामीला सुरुवात चांगली केली होती. त्यांच्यात ८२ धावांची भागीदारीही झाली होती. पण १५ व्या षटकात विपराज निगमने अर्धशतक केलेल्या फिलिपला पायचीत पकडले. फिलिपने ४८ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. त्यानंतर पुढच्याच षटकात स्कॉटला निशांत संधूने २६ धावांवर माघारी धाडले.त्यानंतर लछलन शॉ (३१), नॅथन मॅकस्विनी आणि निखिल चौधरी (२९) यांनी सुरुवात चांगली केली. पण त्यांना त्याचा फायदा घेत मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. शॉ याला अनुकूल रॉयने, तर मॅकस्विनीला गुरजपनीत सिंगने बाद केले. चौधरी धावबाद झाला..IND A vs AUS A, 1st ODI: पाटीदार लढला, पण बाकी सारे ढेपाळले; भारताचा संघ १४९ वर ऑलआऊट, ऑस्ट्रेलियाचा मोठा विजय.नंतर मात्र ऑस्ट्रेलियाचे फलंदाज खेळपट्टीवर हजेरी लावून परतले. तरी मिचेल ओवेनने झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यालाही गुरपनीतनेच २० धावांवर बाद केले.निशांत संधूने विल सदरलँडला (७), यश ठाकूरने बेन ड्वारशुई (५) आणि कर्णधार टॉड मर्फी (६) यांना बाद केले. गुरजपनीतने तनवीर संघाला ४ धावांवर पायचीत केले.भारताकडून गोलंदाजी करताना गुरजपनीतने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर यश ठाकूर आणि निशांत सिंधू यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. विपराज निगम आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या भारतीय संघाकडून प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग यांनी आक्रमक सुरुवात केली. त्यांनी ८३ धावांची सलामी भागीदारीही केली. पण चांगल्या सुरुवातीनंतर दोघेही बाद झाले. प्रभसिमरनला ३४ चेंडूतील ३९ धावांवर ११ व्या षटकात लियाम स्कॉटने बाद केले. लगेचच १३ व्या षटकात देवदत्त पडिक्कलला २ धावांवर १३ व्या षटकात लियाम स्कॉटनेच माघारी धाडले. तर १६ व्या षटकात प्रियांश आर्य बेन ड्वारशुईच्या गोलंदाजीवर ४५ चेंडूत ४९ धावा करून लछलन शॉ याच्याकडे झेल देत बाद झाला. त्याने ३ चौकार आणि २ षटकार मारले. तो बाद झाल्यानंतर मात्र फॉर्ममध्ये असलेला रजत पाटीदारही स्वस्तात बाद झाला. त्यालाही ३ धावांवर बेन ड्वारशुईने त्याच्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केलं. निशांत सिंधूला ५ धावांवर सदरलँडने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. पण या विकेटस जात असताना कर्णधार ऋतुराज गायकवाड संयमाने खेळत होता. त्याने आणि सूर्यांश शेडगेने डावही सावरला. पण त्यांची रंगणारी भागीदारी ३० व्या षटकात मिचेल ओवेनने ऋतुराजला ३३ धावांवर त्रिफळाचीत करत तोडली. .IND A vs AUS A: सूर्यांश शेडगेची झुंज! भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं २७६ धावांचं लक्ष्य.यानंतर मात्र सूर्यांशला विपराजची भक्कम साथ मिळाली. या दोघांनी ७ व्या विकेटसाठी ८५ धावांची भागीदारी करत संघाला २४० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. अखेर ४३ व्या षटकात विपराजला सदरलँडने ४४ चेंडूत ४० धावांवर असताना बाद करत ही भागीदारी तोडली.सूर्यांशही काही वेळात ६० चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ६६ धावा करून सदरलँडच्या गोलंदाजीवर निखिल चौधरीकडे झेल देत बाद झाला. त्यानंतर यश ठाकूर (१) आणि गुरजपनीत (०) बाद झाल्याने भारताचा डाव ४७.३ षटकात २७५ धावांवर संपला..ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून बेन ड्वारशुई आणि विल सदरलँड यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. लियाम स्कॉटने २ विकेट्स घेतल्या, तर माहली बिअर्डमन आणि मिचेल ओवेन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.