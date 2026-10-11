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India A vs Australia A, ODI: भारतीय संघाने व्हाईटवॉश टाळला! ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या सामन्यात पराभवाची धूळ चारली

India A win 3rd ODI against Australia A : भारतीय अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघाला तिसऱ्या वनडे सामन्यात पराभूत केलं. त्यामुळे भारतीय संघाने वनडे मालिकेत व्हाईटवॉश टाळला आहे.
India A vs Australia A 3rd ODI

India A vs Australia A 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A vs Australia A 3rd ODI: भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघाला पुदुचेरी येथे झालेल्या वनडे मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यात ४९ धावांनी पराभूत केले. रविवारी (११ ऑक्टोबर) झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे भारताने मालिकेत व्हाईटवॉश टाळला आहे. मात्र पहिल्या दोन्ही सामन्यातील विजयांमुळे ऑस्ट्रेलिया अ संघाने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या सामन्यासह ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा भारत दौरा संपला आहे.

रविवारी झालेल्या सामन्यात भारतीय अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघासमोर २७६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ ४६.२ षटकात सर्वबाद २२६ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. भारताकडून ५ गोलंदाजांनी मिळून विकेट्स घेतल्या.

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