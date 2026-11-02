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IND A vs NZ A 2nd Test: मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज यांचा भेदक मारा; न्यूझीलंडच्या शेवटच्या ३ फलंदाजांनी झोडले अन्...

India A vs New Zealand A 2nd unofficial Test match score: भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यात सुरू असलेल्या दुसऱ्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली.
India A vs New Zealand A 2nd unofficial Test match score

India A vs New Zealand A 2nd unofficial Test match score

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
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Mukesh Kumar five wicket haul against New Zealand A: न्यूझीलंडने दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात ७८ धावांची आघाडी घेताना भारत अ संघाला चोख प्रत्युत्तर दिले. मुकेश कुमार व मोहम्मद सिराज यांनी भेदक मारा करून किवींना अडचणी आणले होते. त्यांचे ७ फलंदाज २९१ धावांत तंबूत परतले होते, परंतु शेवटच्या तीन फलंदाजांनी खिंड लढवली. १३३ धावा जोडून पहिल्या डावात ४२४ धावांपर्यंत मजल मारली.

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