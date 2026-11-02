IND A vs NZ A 2nd Test: मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज यांचा भेदक मारा; न्यूझीलंडच्या शेवटच्या ३ फलंदाजांनी झोडले अन्...

Mukesh Kumar five wicket haul against New Zealand A: न्यूझीलंडने दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात ७८ धावांची आघाडी घेताना भारत अ संघाला चोख प्रत्युत्तर दिले. मुकेश कुमार व मोहम्मद सिराज यांनी भेदक मारा करून किवींना अडचणी आणले होते. त्यांचे ७ फलंदाज २९१ धावांत तंबूत परतले होते, परंतु शेवटच्या तीन फलंदाजांनी खिंड लढवली. १३३ धावा जोडून पहिल्या डावात ४२४ धावांपर्यंत मजल मारली. .कर्णधार ध्रुव जुरेलचे ( १०५) शतक आणि देवदत्त पडिक्कल ( ८०) व आकाश दीप ( ६८) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने पहिल्या डावात ३४६ धावा केल्या. साई सुदर्शन ( ४१) व मानव सुथार ( २२) यांनीही हातभार लावला. न्यूझीलंड अ संघाच्या फ्रेझर शीटने ४, तर ब्रेट रँडेल व जेरॉड मॅकाय यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Hardik Pandya Trade: हार्दिच्या बदल्यात Mumbai Indians ला हवेत KKR चे २ खेळाडू; ही ट्रेड झाल्यास मुंबईला रोखणे होईल अवघड...\n.प्रत्युत्तरात मैदानावर आलेल्या न्यूझीलंड अ संघाला मुकेश व सिराज यांनी धक्के दिले. त्यांचे आघाडीचे तीन फलंदाज या दोघांनी अवघ्या १३ धावांत तंबूत पाठवले. मॅथ्यू बॉयले व डीन फॉक्सक्रॉफ्ट यांनी चौथ्या विकेटसाठी २०८ धावांची भागीदारी केली. मॅथ्यूजने १५२ चेंडूंत ११० धावा केल्या, तर फॉक्सक्रॉफ्टने ९३ धावांची खेळी केली. मोहम्मद सिराजने या दोन्ही महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या..Vaibhav Sooryavanshi Next Match: वैभव सूर्यवंशी ४० दिवसांसाठी मैदानापासून दूर; नेमकं काय घडलं? गौतम गंभीरचं विधान चर्चेत....क्रिस्टन क्लार्कच्या ४१ धावांच्या खेळीनंतर ब्रेट रँडेल ( ५) सिराजच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. न्यूझीलंड अ संघाने २९१ धावांवर ७ विकेट्स गमावल्या. आता त्यांना आघाडी घेणे शक्य वाटत नव्हते, परंतु फ्रेझर शीट ( ४०), जेडन लेनॉक्स ( नाबाद ३२) व जेरॉड मॅकाय ( ३३) यांनी मिळून १३३ धावा जोडल्या आणि संघाला आघाडी मिळवून दिली. मुकेशने २९-९-८७-५ आणि सिराजने ३५-८-११८-४ अशी स्पेल टाकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.