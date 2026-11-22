Rising Stars AsiaCup 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हटलं की चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचते. दोन्ही संघांमधील आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ स्पर्धेतील सामन्यातही असंच काहीसं पाहायला मिळालं. दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ३१३ धावा केल्या. त्यामुळे भारत अ संघासमोर विजयासाठी ३१४ धावांचं लक्ष्य आहे..नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला शामील हुसैन आणि माझ सदाकत यांनी डावाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र, आयुष बडोनीने शामील हुसैनला ३३ धावांवर बाद करत भारताला पहिलं यश मिळवून दिलं. त्यानंतर रोहेल नझीरलाही फार काळ मैदानावर टिकता आलं नाही. तो अवघ्या ३ चेंडूंचा सामना करून शून्यावर बाद झाला. हर्षित राणाने त्याला पायचीत पकडलं..यानंतर माझ सदाकत आणि हसन नवाज यांनी डाव सावरला. दोघांनीही अर्धशतकं झळकावत पाकिस्तानची धावसंख्या वाढवली. सदाकतने ६३ चेंडूंत ५९ धावा केल्या. तर हसन नवाजने ८२ चेंडूंत ७९ धावांची खेळी केली. मात्र, सूर्यांश शेडगेने आधी सदाकतला आणि त्यानंतर हसन नवाजला बाद करत भारताला मोठं यश मिळवून दिलं..दरम्यान, पाकिस्तानचा कर्णधार अब्दुल समद २८ धावा करून धावबाद झाला. त्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था ५ बाद १९७ अशी झाली होती. मात्र, फरहान युसूफने भारताच्या गोलंदाजांसमोर चांगली फलंदाजी केली. त्याने ४८ चेंडूंत ५६ धावा करत संघाची धावसंख्या तीनशेच्या पार नेली..अखेरच्या षटकांत भारतीय गोलंदाजांनी पाकिस्तानच्या तळाच्या फलंदाजांना झटपट बाद केलं. विप्रज निगम, प्रिन्स यादव आणि हर्षित राणा यांनी विकेट्स घेत पाकिस्तानचा डाव ४९.२ षटकांत ३१३ धावांवर संपवला. भारताकडून विप्रज निगम, सूर्यांश शेडगे आणि प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. हर्षित राणालाही दोन विकेट्स मिळाल्या. आता भारत अ संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी ३१४ धावा कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे भारतीय फलंदाज या लक्ष्याचा पाठलाग कसा करतात, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.