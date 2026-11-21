IND A vs PAK A: एसीसी मेन्स आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ स्पर्धेत भारतीय अ संघाने आपल्या पहिल्याच सामन्यात नेपाळचा ३०६ धावांनी पराभव केला. आता भारतीय संघासमोर पाकिस्तान शाहीन्सचे आव्हान असणार आहे. रविवारी (२२ नोव्हेंबर) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवल्यास भारतीय संघाचे उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा असणार आहे..नेपाळविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत चांगली कामगिरी केली. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ५० षटकांत ९ बाद ३३२ धावा केल्या. यामध्ये कर्णधार तिलक वर्माने १०७, तर कुमार कुशाग्रने ११७ धावांची खेळी केली. प्रत्युत्तरात भारतीय गोलंदाजांनी नेपाळचा डाव अवघ्या २६ धावांवर गुंडाळला. प्रिन्स यादवने पाच, तर हर्षित राणाने चार विकेट घेतल्या. त्यामुळे भारताने स्पर्धेची सुरुवात मोठ्या विजयाने केली..Asia Cup Rising Stars 2026 Schedule: व्हा सज्ज... वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा यांचा धुमाकूळ; पाकिस्तान भिडणार, जाणून घ्या वेळापत्रक, Live कुठे पाहता येणार.दुसरीकडे, पाकिस्तान शाहीन्सनेही आपल्या पहिल्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिरातीचा (UAE) ६१ धावांनी पराभव केला. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ४६.४ षटकांत सर्वबाद २४५ धावा केल्या होत्या. .यामध्ये शमिल हुसेनने ६२, तर माज सदाकतने ५३ धावा केल्या. कर्णधार अब्दुल समदने ३९ धावांचे योगदान दिले. प्रत्युत्तरात UAE चा संघ १८४ धावांवर बाद झाला. पाकिस्तानकडून अली रझा आणि सुफियान मुकीम यांनी प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या. त्यामुळे पाकिस्तानचाही आत्मविश्वास वाढला आहे..भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ सध्या दोन गुणांसह गट ब मध्ये आहेत. मात्र, नेपाळविरुद्ध मोठा विजय मिळवल्यामुळे भारताचा नेट रनरेट +६.१२० आहे. तर पाकिस्तानचा नेट रनरेट +१.२२० आहे. त्यामुळे गुणतालिकेत भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर आहे..Gurinderveer Singh: काम असं करा, जे कुणी केलं नसेल! वडिलांच्या एका वाक्याने गुरिंदरवीर सिंग घडला; विथ्या रामराज, अस्लम इनामदार अन् हरिताचाही गौरव.या स्पर्धेत प्रत्येक गटातील पहिल्या दोन संघांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवल्यास भारताचे चार गुण होतील. त्यानंतर शेवटच्या साखळी सामन्याआधीच भारतीय संघाचे उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित होईल. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धचा सामना जिंकून उपांत्य फेरी गाठण्याची संधी भारतीय संघाकडे असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.